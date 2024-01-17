Город завален снегом. Какие проблемы мешают омскому УДХБ убирать улицы

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В среду, 17 января, на пресс-конференции, посвященной зимнему содержанию города, руководитель «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Галина Зурнаджан рассказала о проблемах, которые существуют при уборке города.
«Погодные качели сказались на работе нашей службы, которая и опасна, и трудна. Очень многие, а точнее все омичи задают вопрос, когда будет почищена та или иная улица. Погода вносила коррективы: снежные заносы, штормовые ветра, погодные качели», — отметила Зурнаджан.
В этом году службы УДХБ вывезли более 305 тысяч кубов снега, для сравнения в прошлом году было вывезено 230 тысяч кубов.
«Мы работаем в основном в ночное время. В это время работать проще, потому что трассы не загружены и оперативность работы гораздо больше. Если в день вывозим 2-3 тысячи кубов снега, то ночью — 8-9 тысяч, в том числе с привлеченным транспортом», — пояснила глава УДХБ.
В помощь омскому УДХБ уже привлекли 26 единиц грузовой техники, 7 грейдеров и комплексные бригады. Сегодня много работы приходится именно на ручной труд: это очистка тротуаров, заездных карманов и пешеходных переходов. В среду для уборки Аллеи олимпийцев и Сквера Казанника отправили новую мини-технику — небольшие универсальные коммунальные машины, стоимость каждой составляет 7, 6 млн рублей.
По словам Зурнаджан, для обслуживания 1500 км дорог, составляющих по площади примерно 13 млн кв. м, необходимо почти 2400 человек. Но работает в УДХБ только 1440 человек. На помощь приходит УФСИН — 29 человек работают по 4 часа в день на обязательных работах. Дополнительно еще одна привлеченная бригада в составе 25 человек. Всего в настоящий момент привлекли технику с экипажами и комплексными бригадами на общую сумму 99 млн рублей.
«Мы очень стараемся. По технике задействовано 355 единиц, абсолютно вся снегоуборочная техника, тракторы, щетки. Безусловно не хватает этой техники, есть трудности механизаторов. Направили письма во все районы Омской области, переговорила я сама лично. К нам приехали два человека которые работают на комбайнах на уборке урожая. Один из них приехал, посмотрел наш грейдер и сказал что ему страшно. Наверное, комбайном в поле управлять легче, чем грейдером на дорогах», — добавила Зурнаджан.
При этом даже если сейчас удастся закрыть кадровый вопрос, ситуация не наладится, так как имеющаяся в распоряжении техника нуждается в ремонте и обновлении.
«Технику необходимо обновлять. У меня есть зилы, они на ходу, но им уже 40 лет. У нас легкие грейдера, которые не могут взять наледь. Мы тратим в два-три раза больше времени для того, чтобы очистить дорогу», — рассказала руководитель управления.
Из имеющихся 357 единиц техники на улицы ежедневно выпускают до 280 машин. Если какая-то техника сломалась и сошла, у УДХБ есть возможность не ремонтировать ее, а сразу пересесть на другую.
Добавим, что не смотря на ежедневные отчеты об уборке улиц от снега, в интернете продолжают появляться сотни жалоб на эту тему.
«Зачастую омичи лукавят. Есть обращения, что там никогда не чистилось. Это далеко не так. Конечно, очищалось. Но учитывая погодные условия, если человек 10 дней никуда не выходил, ему кажется, что ничего не почищено. Но пестрит интернет сообщениями, конечно, справедливо. Мы расставляем приоритеты, и в соответствии с ними строим планы работ на дневные и ночные работы», — пояснила Галина Зурнаджан.
При этом суммы, выделенные на содержание дорог в зимнее время с каждым годом становились все меньше. Если в 2018-м на дороги и новую технику выделили полмиллиарда (уже тогда потребность в технике составляла 1111 единиц), в 2022-м на содержание дорог дополнительно направили 343 млн рублей, то в этом году на уборку и ремонт дорог в зимнее время Омску выделили только 48 млн рублей. В купе с устаревающей техникой и недостатком рабочих рук это и приводит к тому коллапсу, который омичи наблюдают в настоящий момент.