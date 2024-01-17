Город завален снегом. Какие проблемы мешают омскому УДХБ убирать улицы

При этом суммы, выделенные на содержание дорог в зимнее время с каждым годом становились все меньше. Если в 2018-м на дороги и новую технику выделили полмиллиарда (уже тогда потребность в технике составляла 1111 единиц), в 2022-м на содержание дорог дополнительно направили 343 млн рублей, то в этом году на уборку и ремонт дорог в зимнее время Омску выделили только 48 млн рублей. В купе с устаревающей техникой и недостатком рабочих рук это и приводит к тому коллапсу, который омичи наблюдают в настоящий момент.