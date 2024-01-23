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Posted Сегодня, 02:35

Published Сегодня, 02:35

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

В Омске на Левобережье ввели в эксплуатацию новый торговый комплекс

Еще один. Новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию на Левобережье Омска

23 января 2024, 02:35
Фото: 1MI

В Омске на Левобережье ввели в эксплуатацию новый торговый комплекс

Вчера, 22 января, в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска сообщили, что на улице 70 лет Октября сдали в эксплуатацию торговый комплекс.

Площадь торговых рядов составила 337,7 кв.м, а застройщиком выступило ООО «Мир масла». Согласно данным ЕГРЮЛ, данная компания зарегистрирована в Новосибирске, дата регистрации — 11 апреля 2018 года. Директором числится Юлия Грибанова, соучредителями являются Сергей Пониматкин и Валентин Чернявский.

Как следует из документа, компания занимается арендой и управлением имущества, строительством жилых и нежилых зданий, торговлей.

Напомним, ранее редакция Города55 писала о том, что на улице 70 лет Октября построили стоянку для автомобилей, которая предназначена для сотрудников и посетителей рынка, расположенного в границах этой улицы.

Много не бывает. На омском Левобережье построят автостоянку у рынка
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#Общество#Омск#Новосибирск#Аренда#Застройщик#Торговля#Рынок#Градостроительство#Торговый комплекс#Анастасия Чернобаева
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