Еще один. Новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию на Левобережье Омска

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
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Updated Сегодня, 04:51
Площадь торговых рядов составила 337,7 кв.м, а застройщиком выступило ООО «Мир масла». Согласно данным ЕГРЮЛ, данная компания зарегистрирована в Новосибирске, дата регистрации — 11 апреля 2018 года. Директором числится Юлия Грибанова, соучредителями являются Сергей Пониматкин и Валентин Чернявский.
Как следует из документа, компания занимается арендой и управлением имущества, строительством жилых и нежилых зданий, торговлей.
Напомним, ранее редакция Города55 писала о том, что на улице 70 лет Октября построили стоянку для автомобилей, которая предназначена для сотрудников и посетителей рынка, расположенного в границах этой улицы.