Много не бывает. На омском Левобережье построят автостоянку у рынка

Там возведут одноэтажное здание размером 300 кв м. Стоянка будет предназначена для сотрудников и посетителей рынка, расположенного в границах этой улицы. Застройщиком станет ООО «Мир масла». Эта же компания собралась строить торговый павильон на территории рынка по улице Енисейской.