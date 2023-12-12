Много не бывает. На омском Левобережье построят автостоянку у рынка

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В администрации Омска рассказали, что на территории Левого берега появится еще одна стоянка для автомобилей. Ее построят в районе улицы 70 лет Октября.
Там возведут одноэтажное здание размером 300 кв м. Стоянка будет предназначена для сотрудников и посетителей рынка, расположенного в границах этой улицы. Застройщиком станет ООО «Мир масла». Эта же компания собралась строить торговый павильон на территории рынка по улице Енисейской.
Специалисты департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска выдали разрешение на строительство стоянки.
Ранее Город55 писал, что в районе Левобережья собираются построить очередной торговый центр. Объект должен появиться на улице Верхнеднепровская рядом с микрорайоном Рябиновка.