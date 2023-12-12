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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

иллюстрация

Много не бывает. На омском Левобережье построят автостоянку у рынка

12 декабря 2023, 05:42
Фото: Город55
иллюстрация

На омском Левобережье построят автостоянку у рынка

Территория для машин появится по улице 70 лет Октября.

В администрации Омска рассказали, что на территории Левого берега появится еще одна стоянка для автомобилей. Ее построят в районе улицы 70 лет Октября.

Там возведут одноэтажное здание размером 300 кв м. Стоянка будет предназначена для сотрудников и посетителей рынка, расположенного в границах этой улицы. Застройщиком станет ООО «Мир масла». Эта же компания собралась строить торговый павильон на территории рынка по улице Енисейской.

Специалисты департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска выдали разрешение на строительство стоянки.

Ранее Город55 писал, что в районе Левобережья собираются построить очередной торговый центр. Объект должен появиться на улице Верхнеднепровская рядом с микрорайоном Рябиновка.

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#Город#Бизнес#Омск#Омская область#Строительство#Новости#Департамент архитектуры#Алина Ясинская#Автостоянка#Стоянка
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