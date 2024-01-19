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На пешеходном переходе в омских нефтяниках женщина сбила 9-летнего ребенка

Сбила на переходе. В омских нефтяниках в ДТП пострадал 9-летний ребенок

19 января 2024, 02:31
Фото: Госавтоинспекция Омской области

На пешеходном переходе в омских нефтяниках женщина сбила 9-летнего ребенка

Омичка наехала на пешехода рядом с общеобразовательной школой №106.

Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию вчера вечером, в 18:00. На месте было предварительно установлено, что автомобиль под управлением 34-летней женщины ехал по улице Бархатовой, рядом с общеобразовательной школой №106.

Там, на пешеходном переходе недалеко от учебного заведения, омичка сбила ребенка, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 9-летнему мальчику понадобилась медицинская помощь, его доставили в больницу.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, в ходе нее будут установлены обстоятельства и причины аварии, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

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