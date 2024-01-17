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В ДТП с автобусом в Октябрьском округе Омска пострадали несколько пассажиров

По цепочке. В Октябрьском округе Омска произошло массовое ДТП с участием автобуса

17 января 2024, 11:12
Фото: Управление МВД России по Омской области

В ДТП с автобусом в Октябрьском округе Омска пострадали несколько пассажиров

Авария произошла из-за того, что водитель пассажирского транспорта не выдержал безопасную дистанцию.

Сообщение о происшествии с участием пассажирского транспорта поступило в Госавтоинспекцию сегодня, в 11:20. На месте сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автобуса ПАЗ, который следовал по маршруту маршруту № 47М, ехал по улице Богдана Хмельницкого. Там, в районе дома № 116, он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Mitsubishi», который ехал впереди.

После чего «Mitsubishi» подвинулся вперед и врезался в следующий автомобиль, а тот, в свою очередь, толкнул еще один. В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира автобуса — женщины 65 и 66 лет. Всего в момент столкновения в салоне находились 20 человек.

По этому факту сейчас полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Фото: Управление МВД России по Омской области
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