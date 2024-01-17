По цепочке. В Октябрьском округе Омска произошло массовое ДТП с участием автобуса

После чего «Mitsubishi» подвинулся вперед и врезался в следующий автомобиль, а тот, в свою очередь, толкнул еще один. В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира автобуса — женщины 65 и 66 лет. Всего в момент столкновения в салоне находились 20 человек.