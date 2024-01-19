Полуамериканец. ХК «Сибирь» присудили технические поражения из-за хоккеиста из Омска

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
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Updated Сегодня, 07:39
Стало известно, что новосибирской хоккейной команде «Сибирь» присудили четыре технических поражения в Фонбет Чемпионате КХЛ. Клуб лишился четырех очков из-за превышения количества легионеров.
Дело в том, что на матче может быть максимум три иностранных спортсмена. За «Сибирь» же в рамках регулярного чемпионата Фонбет КХЛ выступали Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Тревор Мерфи, а также Федор Гордеев.
Уроженец Омска переехал в Канаду еще в детстве. Он играл там в юниорских командах, без участия в сборных. Новосибирский клуб помог ему вернуться в Россию, осенью парень включился в игру, но получил травму. Перед Новым годом, в декабре, выяснилось, что у Гордеева на руках российский паспорт, но американское спортивное гражданство. Из-за этого его и посчитали легионером.
«Лига признает, что „автоматизированная система проверки легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала“. Это значит, что с самого начала сезона Гордеев фактически проходил в системах КХЛ в статусе хоккеиста, имеющего российское „спортивное гражданство“, что и позволило заявлять его на матчи. Более того, если бы не травма, то он так и продолжал бы выступать за команду до сих пор», — сообщила «Сибирь».
Клуб считает, что данная ситуация будет меньше мотивировать российских спортсменов возвращаться на родину.
«Молодой российский защитник, успешно проявивший себя в первой половине сезона, фактически оказался лишен права на профессию в родной стране, — добавляют в хоккейной команде.