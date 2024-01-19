Полуамериканец. ХК «Сибирь» присудили технические поражения из-за хоккеиста из Омска

Уроженец Омска переехал в Канаду еще в детстве. Он играл там в юниорских командах, без участия в сборных. Новосибирский клуб помог ему вернуться в Россию, осенью парень включился в игру, но получил травму. Перед Новым годом, в декабре, выяснилось, что у Гордеева на руках российский паспорт, но американское спортивное гражданство. Из-за этого его и посчитали легионером.