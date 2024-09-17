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Фонбет Чемпионат КХЛ

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Сентябрь
Третье поражение подряд. «Авангард» на выезде уступил «Салавату Юлаеву»
17 сентября, 16:31
Июнь
Основатель Comedy Club Арташес Саркисян стал директором по медиапроектам КХЛ
Бывший комик и основатель Comedy Club Арташес Саркисян занял должность директора по медиапроектам Континентальной хоккейной лиги.
14 июня, 12:03
Май
Контракт истек: нападающие Николай Прохоркин и Томаш Юрчо покидают омский «Авангард»
18 мая, 10:35
Апрель
Итоги сезона, проблемный бульвар Архитекторов и меры для хозяев собак. Омск сегодня
3 апреля, 14:24
Март
«Авангард» всухую обыграл «Ладу» и оформил путевку в следующий раунд плей-офф
9 марта, 12:50
Серия возвращается в Омск. «Авангард» уступил «Ладе» в четвертом матче плей-офф
Единственную шайбу в ворота тольяттинцев отправил форвард «ястребов» Рид Буше.
7 марта, 17:30
Январь
Полуамериканец. ХК «Сибирь» присудили технические поражения из-за хоккеиста из Омска
19 января, 07:26
Декабрь 2023
Омский «Авангард» на родном льду хладнокровно уничтожил ХК «Сочи»
21 декабря 2023, 16:05
Омский «Авангард» на домашнем льду всухую проиграл казанскому «Ак Барсу»
Встреча на льду G-Drive Арены закончилась со счетом 0:4 в пользу гостей.
19 декабря 2023, 15:53
Ноябрь 2023
Омский «Авангард» по-домашнему разобрался с подмосковным «Витязем»
29 ноября 2023, 15:44

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