Третья дальневосточная победа. Омский «Авангард» обыграл хабаровский «Амур»

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Сегодня, 12 января, омский «Авангард» сыграл с хабаровским «Амуром» на льду соперника. Матч завершился победой гостей, счет — 3:2.
В ворота «Амура» попали Томаш Юрчо, Рид Буше и Никита Холодилин. К слову, первый хоккеист недавно вступил в ряды «ястребов». «Авангард» принял от хабаровской команды шайбу от Егора Коршкова и Артура Гиздатуллиона.
Ранее «Авангард» дважды взял верх над «Адмиралом». Сегодняшняя победа стала третьей в выездной серии матчей. Дальневосточный выезд омского хоккейного клуба завершится повторной игрой в Хабаровске. «Авангард» встретится с «Амуром» завтра, 13 января.