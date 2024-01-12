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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

иллюстрация

Третья дальневосточная победа. Омский «Авангард» обыграл хабаровский «Амур»

12 января 2024, 11:56
Фото: Город55
иллюстрация

Омский «Авангард» обыграл хабаровский «Амур» на дальневосточном выезде

Команды вновь встретятся уже в эту субботу, что станет завершающим матчем выезда.

Сегодня, 12 января, омский «Авангард» сыграл с хабаровским «Амуром» на льду соперника. Матч завершился победой гостей, счет — 3:2.

В ворота «Амура» попали Томаш Юрчо, Рид Буше и Никита Холодилин. К слову, первый хоккеист недавно вступил в ряды «ястребов». «Авангард» принял от хабаровской команды шайбу от Егора Коршкова и Артура Гиздатуллиона.

Ранее «Авангард» дважды взял верх над «Адмиралом». Сегодняшняя победа стала третьей в выездной серии матчей. Дальневосточный выезд омского хоккейного клуба завершится повторной игрой в Хабаровске. «Авангард» встретится с «Амуром» завтра, 13 января.

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#Спорт#Хоккей#ХК Авангард#Омск#Омская область#Матч#Новости#Алина Ясинская
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