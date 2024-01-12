Третья дальневосточная победа. Омский «Авангард» обыграл хабаровский «Амур»

В ворота «Амура» попали Томаш Юрчо, Рид Буше и Никита Холодилин. К слову, первый хоккеист недавно вступил в ряды «ястребов». «Авангард» принял от хабаровской команды шайбу от Егора Коршкова и Артура Гиздатуллиона.