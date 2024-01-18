Рид Буше побил рекорд «Авангарда» по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ

На вчерашнем матче с «ЦСКА» американский нападающий Рид Буше побил клубный рекорд по количеству очков, набранных в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает «Чемпионат». Ранее он принадлежал Роману Червенкому, который установил его в сезоне 2010/2011.