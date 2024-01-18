Рид Буше побил рекорд «Авангарда» по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
На вчерашнем матче с «ЦСКА» американский нападающий Рид Буше побил клубный рекорд по количеству очков, набранных в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает «Чемпионат». Ранее он принадлежал Роману Червенкому, который установил его в сезоне 2010/2011.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Рид Буше набрал 62 очка в 48 играх, забросив 35 шайб. Также игрок отдал 27 результативных передач. Напомним, что форвард продлил контракт с омским клубом еще на один сезон.