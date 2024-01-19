Американский легионер

Все выше и выше. «Ястреб» Рид Буше обновил несколько рекордов омского «Авангарда»

Противостояние с «Ладой» в минувшую субботу не только принесло победу «ястребам», но и обновило рекордные показатели Рида Буше и «Авангарда».