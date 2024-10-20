Министерство природы

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2024
Городская застройка, скачки цен и «черное небо». Главные темы недели
20 октября, 10:17
На собак похожи. В Омской области на трассе нашли стаю диких волков
12 октября, 04:30
Ранее работала помощником. В омском минприроды произошло громкое назначение
5 августа, 07:21
Отравляющий газ и запах тухлых яиц. Омичи два дня подряд дышали опасными выбросами
18 июня, 05:15
Уложили на землю. Двое омичей напали на инспектора минприроды в Октябрьском округе
Двое омичей, которые выбрасывали мусор в неположенном месте, напали на сотрудника министерства природы.
29 мая, 14:50
Региональное минприроды намерено досрочно разорвать договор с регоператором «Магнит»
29 мая, 09:20
Кто прав? Появились подробности спасения косули, упавшей на цокольный этаж дома
Детали инцидента, произошедшего несколько дней назад во дворе дома на улице Конева, Городу55 рассказала местная жительница.
18 января, 10:02
2023
Зарплаты до 62 тысяч рублей. В омское минприроды требуются начальники и специалисты
31 октября 2023, 07:15
20 тысяч квадратных метров. Минприроды нашел в Омске очередную незаконную свалку
Горы мусора нашли на территории полигона ТКО в Ленинском округе во время проверки.
1 сентября 2023, 10:10
Иртыш под №1. В Омской области выберут реки и озера для проекта по оздоровлению
7 июля 2023, 09:17
В Омской области ждут «черное небо». Режим НМУ планируют объявить во вторник вечером
Погода обещает быть неблагоприятной для рассеивания смога.
18 апреля 2023, 09:00

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