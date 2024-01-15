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Волонтеры «Газпромнефть-СМ» провели сессию арт-терапии для пациентов детской больницы

Волонтеры «Газпромнефть-СМ» провели сессию арт-терапии для пациентов детской больницы

15 января 2024, 08:08
Фото: Дмитрий Верхоробин
Сотрудники Омского завода смазочных материалов провели мастер-класс для пациентов Областной детской клинической больницы.

Арт-терапевтическая сессия стала очередным этапом волонтерского проекта «Самое дорогое — жизнь». Компания с 2014 года оказывает поддержку крупнейшему в Омском регионе детскому медицинскому учреждению в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Дети в возрасте от 4 до 16 лет вместе с волонтерами «Газпромнефть-СМ», а также профессиональными кондитером и художником расписывали глазурью имбирные пряники.

Сотрудники ОЗСМ каждый год организовывают для маленьких пациентов разнообразные мастер-классы и творческие акции. Ребята создают композиции из декоративных и дизайнерских материалов, учатся экофлористике. Искусство помогает им бороться с болезнями.

Как отметил Дмитрий Храпов, директор Омского завода смазочных материалов, компания давно и активно участвует в волонтерских мероприятиях.

— Волонтерами становятся те, кто хочет делать добро просто так, от сердца, и среди наших сотрудников число таких людей растет с каждым годом. Мы с большим вниманием относимся к тем, у кого в жизни произошла сложная ситуация, кому нужны забота, поддержка и простое человеческое тепло. Особенно это важно для детей. Творческие встречи, которые на протяжении многих лет проводят наши волонтеры, не только помогают ребенку раскрыть свои способности, но и наполняют позитивной энергией, которая необходима, чтобы справиться с трудностями.

Олег Горбунов, главный врач Областной детской клинической больницы, подчеркнул: арт-терапия — признанный метод помощи.

— Регулярные занятия творчеством, которые организуют для наших пациентов волонтеры Омского завода смазочных материалов, живое общение, забота, улыбки — все это способствует улучшению психоэмоционального состояния детей, находящихся длительное время под наблюдением врачей, делают более эффективной их реабилитацию и социализацию, — подчеркнул главврач медицинского учреждения.
#Общество#Омск#Омская область#Нефть
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