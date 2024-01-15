Волонтеры «Газпромнефть-СМ» провели сессию арт-терапии для пациентов детской больницы

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Арт-терапевтическая сессия стала очередным этапом волонтерского проекта «Самое дорогое — жизнь». Компания с 2014 года оказывает поддержку крупнейшему в Омском регионе детскому медицинскому учреждению в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Дети в возрасте от 4 до 16 лет вместе с волонтерами «Газпромнефть-СМ», а также профессиональными кондитером и художником расписывали глазурью имбирные пряники.
Сотрудники ОЗСМ каждый год организовывают для маленьких пациентов разнообразные мастер-классы и творческие акции. Ребята создают композиции из декоративных и дизайнерских материалов, учатся экофлористике. Искусство помогает им бороться с болезнями.
Как отметил Дмитрий Храпов, директор Омского завода смазочных материалов, компания давно и активно участвует в волонтерских мероприятиях.
— Волонтерами становятся те, кто хочет делать добро просто так, от сердца, и среди наших сотрудников число таких людей растет с каждым годом. Мы с большим вниманием относимся к тем, у кого в жизни произошла сложная ситуация, кому нужны забота, поддержка и простое человеческое тепло. Особенно это важно для детей. Творческие встречи, которые на протяжении многих лет проводят наши волонтеры, не только помогают ребенку раскрыть свои способности, но и наполняют позитивной энергией, которая необходима, чтобы справиться с трудностями.
Олег Горбунов, главный врач Областной детской клинической больницы, подчеркнул: арт-терапия — признанный метод помощи.
— Регулярные занятия творчеством, которые организуют для наших пациентов волонтеры Омского завода смазочных материалов, живое общение, забота, улыбки — все это способствует улучшению психоэмоционального состояния детей, находящихся длительное время под наблюдением врачей, делают более эффективной их реабилитацию и социализацию, — подчеркнул главврач медицинского учреждения.