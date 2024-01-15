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Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

иллюстрация

Пациентов все больше. В Омской области за неделю COVID-19 заболели 286 человек

15 января 2024, 08:59
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области за неделю COVID-19 заболели 286 человек

В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего заражается коронавирусом.

В региональном Роспотребнадзоре представили актуальные данные по заболеваемости коронавирусом в Омской области. На прошлой неделе медики поставили соответствующий диагноз 286 пациентам.

С 8 по 14 января в регионе оказалось больше зараженных в 2,5 раза, чем на позапрошлой неделе, с 1 по 7 число. Чаще всего коронавирусом заражаются в Омске. В первую рабочую неделю 2024 года диагноз поставили 235 жителям областного центра (82,2% от всех случаев заболеваний).

Новую коронавирусную инфекцию подхватывают преимущественно взрослые старше 18 лет. В большинстве случаев (96,9%) болезнь протекает в форме ОРВИ. Редко, но омичи переносят COVID-19 бессимптомно (1,7%).

Напомним, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Омской области продлили режим повышенной готовности до 31 января. Ранее Город55 писал о том, что в регионе все чаще диагностируют коклюш. Количество пациентов с этим диагнозом стало постепенно увеличиваться с весны 2023 года.

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#Коронавирус#Общество#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Медицина#ОРВИ#Болезнь#Новости#Алина Ясинская
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