Пациентов все больше. В Омской области за неделю COVID-19 заболели 286 человек

С 8 по 14 января в регионе оказалось больше зараженных в 2,5 раза, чем на позапрошлой неделе, с 1 по 7 число. Чаще всего коронавирусом заражаются в Омске. В первую рабочую неделю 2024 года диагноз поставили 235 жителям областного центра (82,2% от всех случаев заболеваний).



Новую коронавирусную инфекцию подхватывают преимущественно взрослые старше 18 лет. В большинстве случаев (96,9%) болезнь протекает в форме ОРВИ. Редко, но омичи переносят COVID-19 бессимптомно (1,7%).