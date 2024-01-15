Пациентов все больше. В Омской области за неделю COVID-19 заболели 286 человек

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В региональном Роспотребнадзоре представили актуальные данные по заболеваемости коронавирусом в Омской области. На прошлой неделе медики поставили соответствующий диагноз 286 пациентам.
С 8 по 14 января в регионе оказалось больше зараженных в 2,5 раза, чем на позапрошлой неделе, с 1 по 7 число. Чаще всего коронавирусом заражаются в Омске. В первую рабочую неделю 2024 года диагноз поставили 235 жителям областного центра (82,2% от всех случаев заболеваний).
Новую коронавирусную инфекцию подхватывают преимущественно взрослые старше 18 лет. В большинстве случаев (96,9%) болезнь протекает в форме ОРВИ. Редко, но омичи переносят COVID-19 бессимптомно (1,7%).
Напомним, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Омской области продлили режим повышенной готовности до 31 января. Ранее Город55 писал о том, что в регионе все чаще диагностируют коклюш. Количество пациентов с этим диагнозом стало постепенно увеличиваться с весны 2023 года.