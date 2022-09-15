Коронавирус

Коронавирусная инфекция COVID-19 (аббревиатура от англ. COrona VIrus Disease 2019), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжелая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2.
Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции легкого течения, так и в тяжелой форме, специфические осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой острый респираторный дистресс-синдром или дыхательную недостаточность с риском смерти.
Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии, заявил 11 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.