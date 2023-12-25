С вирусом на праздник. Почти две тысячи омичей заболели COVID-19 перед Новым годом

Таким образом, COVID-19 две недели подряд заражаются больше 950 жителей региона. Чаще всего заболевают люди старше 18 лет (84,6% от всех случаев). Как правило, болезнь протекает в форме ОРВИ (97,8%). У кого-то коронавирус при этом вообще никак не проявляется (1,4%), а в некоторых случаях инфекция приводит к пневмонии (0,7%).