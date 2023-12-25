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Published Сегодня, 07:48

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Updated Сегодня, 07:52

иллюстрация

С вирусом на праздник. Почти две тысячи омичей заболели COVID-19 перед Новым годом

25 декабря 2023, 07:48
Фото: Город55
иллюстрация

Почти две тысячи омичей заболели COVID-19 в преддверии Нового года

Местным жителям дали несколько рекомендаций по тому, как обезопасить себя от инфекции.

В региональном Роспотребнадзоре представили актуальную статистику по заболеваемости коронавирусом в Омской области. По данным ведомства, с 17 по 24 декабря инфекцию обнаружили у 976 человек.

«Показатель заболеваемости составил 50,66 на 100 тыс населения, что на 0,4% ниже, чем на предыдущей неделе», — отметили в пресс-службе.

Таким образом, COVID-19 две недели подряд заражаются больше 950 жителей региона. Чаще всего заболевают люди старше 18 лет (84,6% от всех случаев). Как правило, болезнь протекает в форме ОРВИ (97,8%). У кого-то коронавирус при этом вообще никак не проявляется (1,4%), а в некоторых случаях инфекция приводит к пневмонии (0,7%).

Жителям Омской области советуют чаще мыть руки с мылом или дезинфицировать их. Трогать глаза, нос и рот только чистыми руками. Также в высокий эпидемический период лучше реже бывать в общественных местах. Кроме того, специалисты рекомендуют носить защитные маски.

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#Общество#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Новости#Эпидемиологический сезон#Алина Ясинская
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