Компания ковиду и гриппу. В Омской области случился всплеск заболеваемости коклюшем

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Аналитики сервиса iMonitoring рассмотрели показатели заболеваемости коклюшем в Омской области. Согласно представленной информации, в 2023 году случился очевидный всплеск. По данным на сентябрь, бактериальную инфекцию обнаружили у 177 человек. К началу прошлой осени соответствующий диагноз был поставлен всего двум людям.
В 2023 году достаточно много болеющих коклюшем детей до 14 лет — 156 человек. Число заражений стало постепенно увеличиваться с конца весны. Так, в апреле инфекцию подтверждали у 11 пациентов, а в мае — уже у 25 человек. В августе коклюш диагностировали у 117 омичей. Еще через месяц заболевших стало сразу на 60 человек больше.
Распространенным симптомом коклюша является приступообразный сухой кашель со свистящим звуком во время вдоха. В любом случае при ухудшении самочувствия лучше проконсультироваться с врачом.
Отметим, что в Омской области значительно увеличилось количество заболевших коронавирусом. Также местные жители болеют гриппом, в том числе гонконгским. Режим повышенной готовности на этом фоне был продлен региональным оперштабом до конца января 2024 года.