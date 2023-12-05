Компания ковиду и гриппу. В Омской области случился всплеск заболеваемости коклюшем

В 2023 году достаточно много болеющих коклюшем детей до 14 лет — 156 человек. Число заражений стало постепенно увеличиваться с конца весны. Так, в апреле инфекцию подтверждали у 11 пациентов, а в мае — уже у 25 человек. В августе коклюш диагностировали у 117 омичей. Еще через месяц заболевших стало сразу на 60 человек больше.