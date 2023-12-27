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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:10

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В «Авангард» перейдет словацкий нападающий Томаш Юрчо

До конца сезона. «Авангард» заключил контракт со словацким нападающим Томашем Юрчо

27 декабря 2023, 12:09
Фото: ХК «Авангард»

В «Авангард» перейдет словацкий нападающий Томаш Юрчо

По словам генерального менеджера клуба, Юрчо — хорошее усиление для команды.

За свою карьеру Томаш Юрчо успел сыграть в НХЛ, АХЛ и КХЛ, а также стать бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года, двукратным обладателем Кубка Колдера, участником игр в Сочи в 2014 году. В КХЛ он провел 54 игры, набрав в сумме 38 очков.

«Мы укрепляем состав опытным игроком, рассчитывая на усиление второго звена, а также второй бригады большинства. Юрчо — габаритный, мастеровитый форвард с достаточным опытом игры в Северной Америке, он провел более 230 игр в НХЛ и 266 — в АХЛ. У него огромная мотивация вернуться в КХЛ и показать здесь свой лучший хоккей. Это качественный игрок, умеющий работать на команду, решить эпизод, такие хоккеисты нужны „Авангарду“ перед плей-офф», — отметил Антон Курьянов.

В сезоне 2023-2024 словацкий нападающий выступал за ХК «Давос», по договоренности с клубом, Томаш Юрчо примет участие в Кубке Шпенглера, а после получения необходимых документов присоединится к «Авангарду». В омской команде он будет играть под номером 13.

Фото: ХК «Авангард»
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