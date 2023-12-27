До конца сезона. «Авангард» заключил контракт со словацким нападающим Томашем Юрчо

За свою карьеру Томаш Юрчо успел сыграть в НХЛ, АХЛ и КХЛ, а также стать бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года, двукратным обладателем Кубка Колдера, участником игр в Сочи в 2014 году. В КХЛ он провел 54 игры, набрав в сумме 38 очков.