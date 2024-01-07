Все выше и выше. «Ястреб» Рид Буше обновил несколько рекордов омского «Авангарда»

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Заброшенная шайба и передача в игре с «Ладой» — то, что обновило личные и клубные рекорды Рида Буше. Удачный бросок форварда стал 32-й шайбой клуба и новым снайперским рекордом команды в сезоне. До этого планку в 31 шайбу удерживал сам Рид и Роман Червенка.
Кроме того, американский легионер отличился и по очкам: 57 очков (32 + 25) в 44 матчах чемпионата. В регулярном чемпионате прошлого сезона (2022-2023) нападающий достиг планки в 55 очков (31+24) в 64 играх.
Третье достижение — 25 голевых передач, это на одну больше чем в прошлом сезоне.