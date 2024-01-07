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Рид Буше установил сразу несколько рекордов в омском «Авангарде»

Все выше и выше. «Ястреб» Рид Буше обновил несколько рекордов омского «Авангарда»

7 января 2024, 12:52
Фото: ХК «Авангард»

Рид Буше установил сразу несколько рекордов в омском «Авангарде»

Противостояние с «Ладой» в минувшую субботу не только принесло победу «ястребам», но и обновило рекордные показатели Рида Буше и «Авангарда».

Заброшенная шайба и передача в игре с «Ладой» — то, что обновило личные и клубные рекорды Рида Буше. Удачный бросок форварда стал 32-й шайбой клуба и новым снайперским рекордом команды в сезоне. До этого планку в 31 шайбу удерживал сам Рид и Роман Червенка.

Кроме того, американский легионер отличился и по очкам: 57 очков (32 + 25) в 44 матчах чемпионата. В регулярном чемпионате прошлого сезона (2022-2023) нападающий достиг планки в 55 очков (31+24) в 64 играх.

Третье достижение — 25 голевых передач, это на одну больше чем в прошлом сезоне.

Нервная победа. Омский «Авангард» победил на домашнем льду «Ладу» со счетом 5:3
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#Спорт#Авангард#Новости#Очки#Рид Буше#Лада#Илья Скобин#Американский легионер#Снайперский рекорд
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