Все выше и выше. «Ястреб» Рид Буше обновил несколько рекордов омского «Авангарда»

Заброшенная шайба и передача в игре с «Ладой» — то, что обновило личные и клубные рекорды Рида Буше. Удачный бросок форварда стал 32-й шайбой клуба и новым снайперским рекордом команды в сезоне. До этого планку в 31 шайбу удерживал сам Рид и Роман Червенка.