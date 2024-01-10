Да будет свет! Работа подстанции «Таврической» вернулась в обычный режим

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Оперативную информацию о ситуации на подстанции «Таврической» сообщил Виталий Хоценко. Сейчас ее работа полностью восстановлена, объект функционирует в обычном режиме.
«Электроснабжение возобновлено также в Седельниковском, Знаменском, Тевризском муниципальных районах, а также частично в Центральном, Ленинском и Советском округах города Омска», — добавил губернатор.
Напомним, что из-за срабатывания аварийной защиты на подстанции сегодня вечером треть Омской области и половина Омска остались без света.