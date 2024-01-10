Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Неполадки на подстанции «Таврической» полностью устранили

Да будет свет! Работа подстанции «Таврической» вернулась в обычный режим

10 января 2024, 13:56
Фото: 1MI

Неполадки на подстанции «Таврической» полностью устранили

Сейчас электричество уже вернулось во все районы области и город Омск.

Оперативную информацию о ситуации на подстанции «Таврической» сообщил Виталий Хоценко. Сейчас ее работа полностью восстановлена, объект функционирует в обычном режиме.

«Электроснабжение возобновлено также в Седельниковском, Знаменском, Тевризском муниципальных районах, а также частично в Центральном, Ленинском и Советском округах города Омска», — добавил губернатор.

Напомним, что из-за срабатывания аварийной защиты на подстанции сегодня вечером треть Омской области и половина Омска остались без света.

Хоценко поручил министру энергетики срочно выехать на вышедшую из строя подстанцию
Узнать подробнее
Затронуло ТЦ и заправки. На Левом берегу Омска произошло масштабное отключение света
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Отключение электричества#Новости#Отключение#Анастасия Баянова#Отключение света
Подпишитесь
Затронуло ТЦ и заправки. На Левом берегу Омска произошло масштабное отключение света
Сегодня, 12:11
Потухший город. Известна причина отключения света в Омске
Сегодня, 12:37
В спецоперации погиб 42-летний житель Москаленок Омской области
Сегодня, 09:53
Рвота, диарея, кашель, температура. Какая инфекция «косит» омичей этой зимой
Сегодня, 10:48
В час-пик из-за сильнейшей метели Омск сковали 10-балльные пробки
Сегодня, 12:34
Нейросеть против Полежаева. Как будет выглядеть памятник омскому поэту Кутилову
Сегодня, 07:19