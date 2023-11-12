Дошло до верхов. Падением штукатурки на голову школьника заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СКР Сергею Марковиченко представить доклад о ходе проверки и ее результатах. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что ребенок пострадал 10 ноября во время урока в школе №91 по улице 24-я Северная, на голову шестиклассника упал кусок штукатурки. Мальчика доставили в медучреждение, где диагностировали черепно-мозговую травму.
Школа фигурировала в новостях годом ранее. Тогда, летом 2022 года, родителям учеников сообщали, что она находится в аварийном состоянии из-за трещины на фасаде.