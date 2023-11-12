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Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с падением куска штукатурки на школьника

Дошло до верхов. Падением штукатурки на голову школьника заинтересовался Бастрыкин

12 ноября 2023, 12:02
Фото: 1MI

Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с падением куска штукатурки на школьника

Ранее по факту происшествия проверку организовало следственное управление СК РФ по Омской области.

Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СКР Сергею Марковиченко представить доклад о ходе проверки и ее результатах. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что ребенок пострадал 10 ноября во время урока в школе №91 по улице 24-я Северная, на голову шестиклассника упал кусок штукатурки. Мальчика доставили в медучреждение, где диагностировали черепно-мозговую травму.

Школа фигурировала в новостях годом ранее. Тогда, летом 2022 года, родителям учеников сообщали, что она находится в аварийном состоянии из-за трещины на фасаде.

Ударило прямо на уроке. В Омске на голову шестиклассника упал кусок штукатурки
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