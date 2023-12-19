Бастрыкин заинтересовался делом воспитательницы из Омска, обманувшей инвалида-сироту

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Установлено, что с 2016 года ранее судимая омичка пользовалась доверием выпускников детских домов и похищала средства с их банковских счетов. От ее действий пострадали более 10 человек.
Позже ситуация начала распространяться в СМИ и получила широкую огласку. О ней узнал и Александр Бастрыкин, который поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СК Сергею Марковиченко представить доклад о ходе и результатах расследования дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в пресс-службе информационного центра СК России.
Ранее Город55 рассказывал о деле бывшей сотрудницы адаптивной школы-интерната № 16. Женщина имела доверительные отношения с 22-летним выпускником сиротой-инвалидом. Она под различными предлогами брала у него деньги в течение двух лет, а когда он попросил их вернуть, сделала вид, что не брала у него деньги. Сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. Первомайский районный суд приговорили злоумышленницу к двум годам лишения свободы.