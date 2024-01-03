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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Иллюстрация

В 16 км от центра города. Под Омском за 17,5 млн рублей продают действующий глэмпинг

3 января 2024, 09:43
Фото: 1MI
Иллюстрация

Глэмпинг под Омском с баней-бочкой выставили на продажу за 17,5 млн рублей

На территории находятся два домика-шалаша, баня и отдельно стоящее административное здание.

В Омском районе ищут покупателя для базы отдыха. Глэмпинг на улице Дальняя в селе Ульяновка продают за 17,5 млн рублей. От центра Омска до домиков ехать всего 16 км.

За эту сумму новый собственник получит два домика, оборудованных всем необходимым (спальные места, гостиные, кухонные зоны и современные санузлы с душевой), баню и отдельно стоящее административное здание, предназначенное для приема заказов и обслуживающего персонала. Возле каждого домика есть мангальная зона, на территории глэмпинга также оборудовано отдельное место для разведения костра.

«Наш глэмпинг предлагает комфортный и спокойный отдыx, сочетая в себе современный дизайн и оригинальную архитектуру. Двa уютныx дома готовы принять гостей и оставить у ниx приятныe впечатления (подтверждением служит наличие постоянных клиентов)», — говорится в объявлении.
Фото: Скриншот сайта Авито

На территории базы отдыха ведется видеонаблюдение. По мнению продавца, приобретение глэмпинга станет отличной инвестицией в бизнес с высоким потенциалом роста и прибыли.

Отметим, что по этому адресу находятся домики «2ЕЖА». Причина продажи глэмпинга в объявлении не уточняется.

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#Бизнес#Омск#Продажа#Омский район#Новости#Объявление#Глэмпинг#База отдыха#Юлия Истомина
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