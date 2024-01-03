В 16 км от центра города. Под Омском за 17,5 млн рублей продают действующий глэмпинг

За эту сумму новый собственник получит два домика, оборудованных всем необходимым (спальные места, гостиные, кухонные зоны и современные санузлы с душевой), баню и отдельно стоящее административное здание, предназначенное для приема заказов и обслуживающего персонала. Возле каждого домика есть мангальная зона, на территории глэмпинга также оборудовано отдельное место для разведения костра.