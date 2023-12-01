Ресторан в виде самолета. Бизнесмен Закриев строит новую базу отдыха под Омском

Как рассказал Городу55 Закриев, строительные работы стартовали около двух недель назад. Новая база отдыха появится на площади 70 гектаров и будет состоять из 50 огороженных друг от друга домиков-глэмпингов с купелями. По проекту предусмотрена своя взлетно-посадочная полоса, которая будет идти мимо ресторана в виде самолета.