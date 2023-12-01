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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

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Ресторан в виде самолета. Бизнесмен Закриев строит новую базу отдыха под Омском

1 декабря 2023, 12:56
Фото: Город55
Иллюстрация

Омским бизнесмен Закриев строит новый глэмпинг с рестораном в виде самолета

Строительство на участке площадью 70 гектаров стартовало около двух недель назад.

Гендиректор компании «Омск Сайдинг Инвест» и владелец парка развлечений «Вокруг света» Хусайн Закриев возводит базу отдыха в Омском районе, рядом с Чернолучинской курортной зоной.

Как рассказал Городу55 Закриев, строительные работы стартовали около двух недель назад. Новая база отдыха появится на площади 70 гектаров и будет состоять из 50 огороженных друг от друга домиков-глэмпингов с купелями. По проекту предусмотрена своя взлетно-посадочная полоса, которая будет идти мимо ресторана в виде самолета.

Также на территории новой базы планируют организовать катание на квадроциклах и снегоходах, прыжки с парашютом и полеты на воздушном шаре.

Новый проект Закриева получит название «Вокруг неба». По словам бизнесмена, база отдыха будет готова к концу 2024 года.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о продаже базы отдыха «Марьина роща», которая находится в Чернолученской зоне отдыха. Комплекс с благоустроенными коттеджами, детской и спортивной площадками, саунами и мангальной зоной оценили в 75 млн рублей.

Коттеджи в сосновом лесу. В Омской области за 75 млн продают базу отдыха
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#Бизнес#Омск#Строительство#Парк#Омский район#Новости#Глэмпинг#База отдыха#Юлия Истомина#Парк вокруг света#Хусейн Закриев
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