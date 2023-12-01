Ресторан в виде самолета. Бизнесмен Закриев строит новую базу отдыха под Омском

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Гендиректор компании «Омск Сайдинг Инвест» и владелец парка развлечений «Вокруг света» Хусайн Закриев возводит базу отдыха в Омском районе, рядом с Чернолучинской курортной зоной.
Как рассказал Городу55 Закриев, строительные работы стартовали около двух недель назад. Новая база отдыха появится на площади 70 гектаров и будет состоять из 50 огороженных друг от друга домиков-глэмпингов с купелями. По проекту предусмотрена своя взлетно-посадочная полоса, которая будет идти мимо ресторана в виде самолета.
Также на территории новой базы планируют организовать катание на квадроциклах и снегоходах, прыжки с парашютом и полеты на воздушном шаре.
Новый проект Закриева получит название «Вокруг неба». По словам бизнесмена, база отдыха будет готова к концу 2024 года.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о продаже базы отдыха «Марьина роща», которая находится в Чернолученской зоне отдыха. Комплекс с благоустроенными коттеджами, детской и спортивной площадками, саунами и мангальной зоной оценили в 75 млн рублей.