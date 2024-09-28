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Глэмпинг

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Сентябрь
На личном контроле. Глава Омского района посетил Новотроицкое сельское поселение
28 сентября, 10:27
Февраль
Наедине с природой и хорошей компанией. 6 мест для глэмпинга в Омске и области
21 февраля, 06:14
Январь
В 16 км от центра города. Под Омском за 17,5 млн рублей продают действующий глэмпинг
3 января, 09:43
Декабрь 2023
Ресторан в виде самолета. Бизнесмен Закриев строит новую базу отдыха под Омском
1 декабря 2023, 12:56

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