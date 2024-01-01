Искали на снегоходе и квадроцикле. В Омской области двое мужчин заблудились в лесу

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Сегодня утром, 1 января, в Калачинском районе заблудились в лесу двое 30-летних мужчин. Приятели поехали в поселок Ермак на такси, но позже решили вернуться обратно. Так как такси к тому времени уже уехало, мужчины отправились пешком через лесополосу.
В какой-то момент омичи поняли, что заблудились, а ходьба по глубокому снегу отняла последние силы. Один из них успел позвонить в полицию, пока телефон не отключился.
На место выехал экипажи МВД. К поискам также подключились инспектор по охране животного мира Сергей Маськов и житель Калачинска Александр Сливенко на снегоходе и квадроцикле. Потерявшихся нашли в 6 км от поселка Ермак. Мужчин отвезли в больницу, у одно из них диагностировали обморожение ног.