Искали на снегоходе и квадроцикле. В Омской области двое мужчин заблудились в лесу

Сегодня утром, 1 января, в Калачинском районе заблудились в лесу двое 30-летних мужчин. Приятели поехали в поселок Ермак на такси, но позже решили вернуться обратно. Так как такси к тому времени уже уехало, мужчины отправились пешком через лесополосу.