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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Инспектор по природоохране и местный житель помогли найти заблудившихся мужчин

Искали на снегоходе и квадроцикле. В Омской области двое мужчин заблудились в лесу

1 января 2024, 15:05
Фото: УМВД России по Омской области
Инспектор по природоохране и местный житель помогли найти заблудившихся мужчин

В Омской области новогодним утром в лесу заблудились двое мужчин

Приятели решили пойти из поселка Ермак в Калачинск, но поняли, что потеряли ориентиры. Пока не сел телефон, мужчины успели позвонить в полицию.

Сегодня утром, 1 января, в Калачинском районе заблудились в лесу двое 30-летних мужчин. Приятели поехали в поселок Ермак на такси, но позже решили вернуться обратно. Так как такси к тому времени уже уехало, мужчины отправились пешком через лесополосу.

В какой-то момент омичи поняли, что заблудились, а ходьба по глубокому снегу отняла последние силы. Один из них успел позвонить в полицию, пока телефон не отключился.

На место выехал экипажи МВД. К поискам также подключились инспектор по охране животного мира Сергей Маськов и житель Калачинска Александр Сливенко на снегоходе и квадроцикле. Потерявшихся нашли в 6 км от поселка Ермак. Мужчин отвезли в больницу, у одно из них диагностировали обморожение ног.

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#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Такси#Калачинский район#Обморожение#Евгений Игишев#МВД России
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