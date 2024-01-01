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«Безопасный счет». Омичка лишилась более 300 тысяч после разговора с аферистами

1 января 2024, 09:57
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка перевела мошенникам больше 300 тысяч рублей

Девушка отправила как личные сбережения, так и заемные средства.

Жительница села Волчанка Москаленского района лишилась 326 тысяч рублей после разговора с телефонными аферистами, сообщили сегодня, 1 января, в пресс-службе УМВД России по Омской области.

22-летней потерпевшей позвонили неизвестные. Аферисты сообщили, что на имя сельчанки злоумышленники пытаются оформить кредит. Чтобы уберечь деньги, необходимо было самостоятельно взять в банке займ и перевести на «безопасный счет».

В итоге девушка отправила мошенникам 66 тысяч рублей из личных сбережений, еще 260 тысяч — кредитных.

Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Мошенничество#Евгений Игишев
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