«Безопасный счет». Омичка лишилась более 300 тысяч после разговора с аферистами

22-летней потерпевшей позвонили неизвестные. Аферисты сообщили, что на имя сельчанки злоумышленники пытаются оформить кредит. Чтобы уберечь деньги, необходимо было самостоятельно взять в банке займ и перевести на «безопасный счет».