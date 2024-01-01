«Безопасный счет». Омичка лишилась более 300 тысяч после разговора с аферистами

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Жительница села Волчанка Москаленского района лишилась 326 тысяч рублей после разговора с телефонными аферистами, сообщили сегодня, 1 января, в пресс-службе УМВД России по Омской области.
22-летней потерпевшей позвонили неизвестные. Аферисты сообщили, что на имя сельчанки злоумышленники пытаются оформить кредит. Чтобы уберечь деньги, необходимо было самостоятельно взять в банке займ и перевести на «безопасный счет».
В итоге девушка отправила мошенникам 66 тысяч рублей из личных сбережений, еще 260 тысяч — кредитных.
Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».