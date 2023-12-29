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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

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Омским полицейским и росгвардейцам с 1 января будут доплачивать до 6,5 тысяч в месяц

29 декабря 2023, 12:19
Фото: 1MI
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Сумма будет зависеть от должности и звания сотрудника.

В Омской области сотрудникам полиции и Росгрвардии будут ежемесячно доплачивать от 4000 до 6500 рублей. Сумма будет зависеть от должности и звания. Соответствующий указ подписал 28 декабря глава региона Виталий Хоценко.

«На ежемесячную социальную выплату смогут претендовать более 1700 человек, проходящих службу в ряде подразделений полиции и войсках нацгвардии», — уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Деньги на выплаты поступят из областного бюджета.

Ранее в региональном правительстве озвучили суммы, которые получат омские школьники за хорошую сдачу ЕГЭ в 2024 году.

Названы суммы, которые получат омские школьники за хорошую сдачу ЕГЭ в 2024 году
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#Общество#Полиция#Омск#Омская область#Росгвардия#Бюджет#Губернатор#Должность#Евгений Игишев#Звание
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