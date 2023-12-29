Омским полицейским и росгвардейцам с 1 января будут доплачивать до 6,5 тысяч в месяц

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В Омской области сотрудникам полиции и Росгрвардии будут ежемесячно доплачивать от 4000 до 6500 рублей. Сумма будет зависеть от должности и звания. Соответствующий указ подписал 28 декабря глава региона Виталий Хоценко.
«На ежемесячную социальную выплату смогут претендовать более 1700 человек, проходящих службу в ряде подразделений полиции и войсках нацгвардии», — уточнил губернатор в своем телеграм-канале.
Деньги на выплаты поступят из областного бюджета.
Ранее в региональном правительстве озвучили суммы, которые получат омские школьники за хорошую сдачу ЕГЭ в 2024 году.