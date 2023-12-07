На многодетную омичку завели уголовное дело и забрали детей за избиение сына

Эта история дошла до силовиков, после того как ребенок пришел в детский сад с синяками. Сейчас пострадавшего мальчика и двух его сестер 7 и 10 лет забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. Что касается подозреваемой, то ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.