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До суда женщину оставили под подпиской

На многодетную омичку завели уголовное дело и забрали детей за избиение сына

7 декабря 2023, 07:40
Фото: 1MI
До суда женщину оставили под подпиской

Омичка лишилась детей и стала фигуранткой уголовного дела после избиения сына

По версии силовиков, женщина била 7-летнего ребенка руками, скалкой и шнуром.

В Омской области следователи возбудили уголовное дело на 45-летнюю жительницу села Любовка Черлакского района. Женщину винят в истязании ребенка.

«Как считает следствие, подозреваемая неоднократно била руками, скалкой и шнуром своего 7-летнего сына якобы за непослушание», — пояснили в СКР по Омской области.

Эта история дошла до силовиков, после того как ребенок пришел в детский сад с синяками. Сейчас пострадавшего мальчика и двух его сестер 7 и 10 лет забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. Что касается подозреваемой, то ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Между тем, как стало известно Городу55, муж этой женщины злоупотребляет алкоголем, сама подозреваемая характеризуется положительно и в употреблении спиртного замечена не была. Что касается причин избиения ребенка, то, по словам сельчанки, сын гиперактивный и озорной и совсем не слушался.

Тем не менее, сейчас за такой урок воспитания омичке грозит от 3 до 7 лет.

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