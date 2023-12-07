На многодетную омичку завели уголовное дело и забрали детей за избиение сына

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В Омской области следователи возбудили уголовное дело на 45-летнюю жительницу села Любовка Черлакского района. Женщину винят в истязании ребенка.
«Как считает следствие, подозреваемая неоднократно била руками, скалкой и шнуром своего 7-летнего сына якобы за непослушание», — пояснили в СКР по Омской области.
Эта история дошла до силовиков, после того как ребенок пришел в детский сад с синяками. Сейчас пострадавшего мальчика и двух его сестер 7 и 10 лет забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. Что касается подозреваемой, то ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Между тем, как стало известно Городу55, муж этой женщины злоупотребляет алкоголем, сама подозреваемая характеризуется положительно и в употреблении спиртного замечена не была. Что касается причин избиения ребенка, то, по словам сельчанки, сын гиперактивный и озорной и совсем не слушался.
Тем не менее, сейчас за такой урок воспитания омичке грозит от 3 до 7 лет.