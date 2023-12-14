В Омской области отказ матери от госпитализации закончился смертью трехлетней девочки

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В городе Тара силовики разбираются во всех нюансах смерти трехлетней девочки в реанимации «Тарской ЦРБ» во вторник, 12 декабря.
Началась эта трагическая история еще ночью 11 декабря, когда 23-летняя мать девочки вызвала бригаду скорой помощи. У ребенка поднялась температура и болел живот.
«Фельдшеры осмотрели малышку, оказали ей первую помощь, поставили укол и предложили отвезти в стационар, но мать отказалась. Она пообещала вызвать на дом педиатра», — рассказал источник Города55 в экстренных службах.
Наутро тарчанка вызвала домой врача, так как у девочки начала появляться сыпь на теле. Педиатр осмотрел ребенка и тоже порекомендовал лечение в стационаре. В 15 часов дня сыпь у малышки увеличилась, тогда мать вновь позвонила в скорую.
«Ребенка забрали увезли в приемное отделение стационара „Тарской ЦРБ“, где экстренно отправили в реанимацию. Несмотря на все усилия врачей, поздно вечером девочка скончалась», — сообщил наш собеседник.
Предположительно, ребенок умер от стремительно резвившейся менингококковой инфекции.
Как выяснил Город55, мама девочки, которая дважды отказалась от госпитализации, будущий медик и учится в медицинском колледже.
Сейчас по факту этой трагедии в омском СК возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».