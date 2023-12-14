В Омской области отказ матери от госпитализации закончился смертью трехлетней девочки

Наутро тарчанка вызвала домой врача, так как у девочки начала появляться сыпь на теле. Педиатр осмотрел ребенка и тоже порекомендовал лечение в стационаре. В 15 часов дня сыпь у малышки увеличилась, тогда мать вновь позвонила в скорую.