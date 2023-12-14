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Published Сегодня, 13:25

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Updated Сегодня, 13:27

Ребенок скончался в реанимации.

В Омской области отказ матери от госпитализации закончился смертью трехлетней девочки

14 декабря 2023, 13:25
Фото: Город55
Ребенок скончался в реанимации.

В Омской области трехлетняя девочка умерла из-за отказа матери ехать в больницу

По факту случившегося силовики уже возбудили уголовное дело за причинении смерти по неосторожности.

В городе Тара силовики разбираются во всех нюансах смерти трехлетней девочки в реанимации «Тарской ЦРБ» во вторник, 12 декабря.

Началась эта трагическая история еще ночью 11 декабря, когда 23-летняя мать девочки вызвала бригаду скорой помощи. У ребенка поднялась температура и болел живот.

«Фельдшеры осмотрели малышку, оказали ей первую помощь, поставили укол и предложили отвезти в стационар, но мать отказалась. Она пообещала вызвать на дом педиатра», — рассказал источник Города55 в экстренных службах.

Наутро тарчанка вызвала домой врача, так как у девочки начала появляться сыпь на теле. Педиатр осмотрел ребенка и тоже порекомендовал лечение в стационаре. В 15 часов дня сыпь у малышки увеличилась, тогда мать вновь позвонила в скорую.

«Ребенка забрали увезли в приемное отделение стационара „Тарской ЦРБ“, где экстренно отправили в реанимацию. Несмотря на все усилия врачей, поздно вечером девочка скончалась», — сообщил наш собеседник.

Предположительно, ребенок умер от стремительно резвившейся менингококковой инфекции.

Как выяснил Город55, мама девочки, которая дважды отказалась от госпитализации, будущий медик и учится в медицинском колледже.

Сейчас по факту этой трагедии в омском СК возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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