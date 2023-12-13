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Котлы изъяты во всех пострадавших квартирах

Стали известны подробности о состоянии омичей, отравившихся угарным газом

13 декабря 2023, 11:06
Фото: Город55
Котлы изъяты во всех пострадавших квартирах

Отравившиеся газом под Омском отец и дочь находятся в тяжелом состоянии

Госпитализировано семь человек, в том числе трое несовершеннолетних детей.

Городу55 стали известны подробности ЧП в пригородном поселке Морозовка, где сегодня утром в одной из квартир нашли мертвыми 66-летнюю мать и 36-летнего сына. Причиной смерти родственников стало отравление угарным газом.

Между тем, по информации источника Города55, сейчас в больнице находятся еще две семьи с признаками отравления газом, это 43-летняя женщина с двумя несовершеннолетними детьми 4 и 15 лет, а также супружеская пара, — 42-летний мужчина и 41-летняя женщина, и их дети — 15-летняя девочка и 22-летний парень. Отец и девочка из этой семьи находятся в тяжелом состоянии.

По факту случившегося в СКР по Омской области уже возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следствие склоняется к одной версии случившегося.

«Основная версия это вмешательство в работу котла, который грел воду для отопления. Сейчас котлы изъяты и в квартире погибших, и в квартирах пострадавших для проведения экспертизы», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Проверка и расследование уголовного дела продолжается.

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