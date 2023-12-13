Стали известны подробности о состоянии омичей, отравившихся угарным газом

Между тем, по информации источника Города55, сейчас в больнице находятся еще две семьи с признаками отравления газом, это 43-летняя женщина с двумя несовершеннолетними детьми 4 и 15 лет, а также супружеская пара, — 42-летний мужчина и 41-летняя женщина, и их дети — 15-летняя девочка и 22-летний парень. Отец и девочка из этой семьи находятся в тяжелом состоянии.