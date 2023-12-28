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Нападающий Рид Буше продлил контракт с «Авангардом» еще на один сезон

«Фантастически одаренный форвард». Рид Буше продлил контракт с «Авангардом»

28 декабря 2023, 10:51
Фото: ХК «Аванград»

Нападающий Рид Буше продлил контракт с «Авангардом» еще на один сезон

О продлении сотрудничества между командой и одним из лучших бомбардиров КХЛ в хоккейном клубе сообщили сегодня, 28 декабря.

Контракт с нападающим продлен на один год. Генеральный менеджер клуба Антон Курьянов рассказал, что соглашение было подписано быстро, так как Буше очень комфортно в Омске и «Авангарде».

«В этом сезоне за 40 матчей Буше повторил свою статистику в регулярке прошлого сезона. Это фантастически одаренный форвард с невероятным голевым чутьем, ему очень комфортно в Омске, в нашем клубе, поэтому мы быстро пришли к соглашению. Мы вместе с нашими болельщиками очень рады, что лидер нападения „Авангарда“ остается в команде еще на один год. Верим, что вместе с Ридом клуб одержит немало новых побед!» — поделился Курьянов.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Рид Буше забросил 31 шайбу в 40 матчах, а также отдал 23 голевые передачи. Показатель полезности игрока составил +21.

Фото: ХК «Аванград»

Ранее Город55 писал о заключении контракта с нападающим Дамиром Жафяровым, который ранее играл за «Ак Барс». Казанский клуб получил за форварда денежную компенсацию.

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