Не тот результат. «Авангард» расстался с нападающим Гераськиным

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Игрок омского «Авангарда» Игорь Гераскькин продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Клуб обменял нападающего на денежную компенсацию, сообщили на сайте команды.
«У нас нет никаких претензий по работе и самоотдаче к Игорю Гераськину. С самого начала сезона он показал высокий уровень подготовки, профессионально относился к делу, сразу влился в коллектив. Но так бывает в хоккее — что-то не идет. Мы много разговаривали с Игорем, он понимает, что 15 очков за 42 матча далеко не тот результат, на который он сам рассчитывал», — рассказал генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист сыграл за «ястребов» 42 матча, забил 5 шайб и отдал 10 результативных передач. Контракт с Гераськиным заключили в мае, ранее он выступал за «Северсталь».