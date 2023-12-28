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«Авангард» отдал нападающего Гераськина в «Металлург» в обмен на компенсацию

Не тот результат. «Авангард» расстался с нападающим Гераськиным

28 декабря 2023, 06:15
Фото: ХК Авангард

«Авангард» отдал нападающего Гераськина в «Металлург» в обмен на компенсацию

В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист сыграл за «ястребов» 42 матча и набрал 15 очков по системе «гол + пас».

Игрок омского «Авангарда» Игорь Гераскькин продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Клуб обменял нападающего на денежную компенсацию, сообщили на сайте команды.

«У нас нет никаких претензий по работе и самоотдаче к Игорю Гераськину. С самого начала сезона он показал высокий уровень подготовки, профессионально относился к делу, сразу влился в коллектив. Но так бывает в хоккее — что-то не идет. Мы много разговаривали с Игорем, он понимает, что 15 очков за 42 матча далеко не тот результат, на который он сам рассчитывал», — рассказал генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист сыграл за «ястребов» 42 матча, забил 5 шайб и отдал 10 результативных передач. Контракт с Гераськиным заключили в мае, ранее он выступал за «Северсталь».

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#Спорт#Хоккей#Авангард#Евгений Игишев#Антон Курьянов#Игорь Гераськин
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