Подорожал на 180 тысяч. В Омске снова попытаются продать подвал в столетнем особняке

Подвал в настоящий момент не используется и находится в муниципальной собственности. Будущему владельцу предстоит выполнить целый ряд работ для сохранности объекта культурного наследия. Так, в марте 2024 года на здании должна появиться информационная надпись. За 2024 год следует подготовить проект ремонтно-реставрационных работ, а сам ремонт в здании на Красном пути провести в 2025 году.