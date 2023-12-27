Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Здание на Красном пути, 14

Подорожал на 180 тысяч. В Омске снова попытаются продать подвал в столетнем особняке

27 декабря 2023, 07:13
Фото: yandex.ru/maps
Здание на Красном пути, 14

В Омске снова попытаются продать подвал в столетнем особняке на Красном пути

Предыдущие торги, проводившиеся полгода назад, признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Депимущества городской администрации снова организует торги по продаже подвала в двухэтажном столетнем особняке на Красном пути, признанном объектом культурного наследия («Дом жилой И. А. Каргенюк»). Помещение площадью 139,8 кв. м на этот раз оценили в 7,912 млн рублей. Цена, таким образом, с прошлых торгов увеличилась на 182 тысячи рублей. Соответствующее распоряжение об условиях приватизации муниципального имущества 21 декабря подписал мэр Сергей Шелест.

Подвал в настоящий момент не используется и находится в муниципальной собственности. Будущему владельцу предстоит выполнить целый ряд работ для сохранности объекта культурного наследия. Так, в марте 2024 года на здании должна появиться информационная надпись. За 2024 год следует подготовить проект ремонтно-реставрационных работ, а сам ремонт в здании на Красном пути провести в 2025 году.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что дачу омского музыканта Егора Летова отказались признавать объектом культурного наследия. Находится она в СНТ «Сибиряк» на окраине Чкаловского поселка:

Не все идет по плану. Дачу Егора Летова отказались признать культурным объектом
Узнать подробнее
#Омск#Продажа#Департамент имущественных отношений#Новости#Приватизация#Историческое здание#Юлия Истомина#Объект культурного наследия
Подпишитесь
«Нам не простили трех вещей». Кто и как привел ОмГУ им. Достоевского к разрухе
Вчера, 03:00
Теперь стрелок штурмового взвода: депутата омского Горсовета Кочанова лишили мандата
Сегодня, 04:20
Шок. В Омской области в детском саду рухнул потолок
Сегодня, 05:12
Зарплата до 81 тысячи. В правительстве Омской области открылись новые вакансии
Сегодня, 02:47
По сокращенному графику. Стал известен режим работы омских ТЦ в новогодние праздники
Сегодня, 08:14
Главный тренер омского «Авангарда» высказался, что ждет от приобретения Прохоркина
Вчера, 17:16