Подорожал на 180 тысяч. В Омске снова попытаются продать подвал в столетнем особняке

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Депимущества городской администрации снова организует торги по продаже подвала в двухэтажном столетнем особняке на Красном пути, признанном объектом культурного наследия («Дом жилой И. А. Каргенюк»). Помещение площадью 139,8 кв. м на этот раз оценили в 7,912 млн рублей. Цена, таким образом, с прошлых торгов увеличилась на 182 тысячи рублей. Соответствующее распоряжение об условиях приватизации муниципального имущества 21 декабря подписал мэр Сергей Шелест.
Подвал в настоящий момент не используется и находится в муниципальной собственности. Будущему владельцу предстоит выполнить целый ряд работ для сохранности объекта культурного наследия. Так, в марте 2024 года на здании должна появиться информационная надпись. За 2024 год следует подготовить проект ремонтно-реставрационных работ, а сам ремонт в здании на Красном пути провести в 2025 году.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что дачу омского музыканта Егора Летова отказались признавать объектом культурного наследия. Находится она в СНТ «Сибиряк» на окраине Чкаловского поселка: