Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Иллюстрация

Не все идет по плану. Дачу Егора Летова отказались признать культурным объектом

18 декабря 2023, 07:56
Фото: 1MI
Иллюстрация

Дачу омского музыканта Летова не стали включать в список культурного наследия

Как сообщают пользователи социальных сетей, участок уже несколько лет как заброшен.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов на минувшей неделе, 14 декабря, подписал приказ об отказе включать объекты в список культурного наследия. В перечень вошли «Жилой дом для десяти обер-офицеров Омского военного округа» и дача семьи музыканта, лидера группы «Гражданская оборона», Егора Летова.

Дача семьи Летовых находится в СНТ «Сибиряк» на окраине Чкаловского поселка. Дом построили в середине прошлого века. Как сообщают пользователи социальных сетей, участок уже несколько лет как заброшен. В региональном минкульте Городу55 рассказали, что документы на включение дачи Летова в список культурного наследия подало частное лицо.

Что касается офицерского дома, то он располагается по адресу улица Таубе, 13 на территории «Омской крепости». Здание было построено в 1828 году, в нем также размещался военно-топографический отдел с фотопавильоном.

Ранее бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев предложил уставить в Омске памятник Егору Летову.

Экс-губернатор Омской области предложил установить памятник Егору Летову
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Омская крепость#Памятник#Культурное наследие#Егор Летов#Гражданская оборона#Жилой дом#Евгений Игишев
Подпишитесь
Неудачный опыт. Дом на 6-й Станционной для омских переселенцев достроят за 7 месяцев
Сегодня, 08:33
В Омской области вырастут тарифы на электроэнергию. Сколько будем платить
Сегодня, 03:13
Метель и +2 градуса тепла. Омичам представили прогноз погоды на новую неделю
Сегодня, 07:24
«Как трубы органа». Минувшей ночью в Омской области наблюдали полярное сияние
Сегодня, 02:22
В Омской области назначили замначальника государственно-правового управления
Сегодня, 06:43