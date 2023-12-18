Не все идет по плану. Дачу Егора Летова отказались признать культурным объектом

Дача семьи Летовых находится в СНТ «Сибиряк» на окраине Чкаловского поселка. Дом построили в середине прошлого века. Как сообщают пользователи социальных сетей, участок уже несколько лет как заброшен. В региональном минкульте Городу55 рассказали, что документы на включение дачи Летова в список культурного наследия подало частное лицо.