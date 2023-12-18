Не все идет по плану. Дачу Егора Летова отказались признать культурным объектом

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
Министр культуры Омской области Юрий Трофимов на минувшей неделе, 14 декабря, подписал приказ об отказе включать объекты в список культурного наследия. В перечень вошли «Жилой дом для десяти обер-офицеров Омского военного округа» и дача семьи музыканта, лидера группы «Гражданская оборона», Егора Летова.
Дача семьи Летовых находится в СНТ «Сибиряк» на окраине Чкаловского поселка. Дом построили в середине прошлого века. Как сообщают пользователи социальных сетей, участок уже несколько лет как заброшен. В региональном минкульте Городу55 рассказали, что документы на включение дачи Летова в список культурного наследия подало частное лицо.
Что касается офицерского дома, то он располагается по адресу улица Таубе, 13 на территории «Омской крепости». Здание было построено в 1828 году, в нем также размещался военно-топографический отдел с фотопавильоном.
Ранее бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев предложил уставить в Омске памятник Егору Летову.