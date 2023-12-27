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Грядут перемены. Фридман затеял реконструкцию своей заправки в омском селе Троицкое

27 декабря 2023, 06:13
Фото: Midjourney
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Илья Фридман реконструирует еще одну заправку в омском селе Троицкое

Над проектом реконструкции АЗС работало несколько специализированных компаний.

В Омском районе, на 812-м км дороги М51 «Челябинск — Новосибирск», собираются реконструировать уже имеющуюся АЗС. Городу55 стало известно, что проект реконструкции получил положительное заключение экспертизы от «Экспертно-проектного центра».

Многотопливная АЗС принадлежит компании «Управление АЗС», которая специализируется на розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах. Владельцами ООО являются бизнесмен Илья Фридман и международная компания общество с ограниченной ответственностью «Аданимов трейдинг лимитед». В прошлом году выручка «Управления АЗС» достигла 10,7 млрд рублей (+14%), чистая прибыль выросла до 691,4 млн (+1009%).

Разработкой проекта реконструкции занимались сразу несколько исполнителей — Александр Лавров, «Омский институт проектирования промышленных предприятий „Омскпромпроект“» (учредитель — Наталья Фридман) и компания «Стройизыскания» (владелец — Николай Гаас).

Напомним, что в 2023 году также стало известно о планах Ильи Фридмана построить новую заправку в Советском округе по Красноярскому тракту и реконструировать АЗС в Калачинском районе:

В Омской области Илья Фридман простроит две новые многотопливные заправки
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#Бизнес#Омск#Реконструкция#Проект#Омский район#Новости#Экспертиза#Азс#Илья Фридман#Юлия Истомина
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