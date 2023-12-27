Грядут перемены. Фридман затеял реконструкцию своей заправки в омском селе Троицкое

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Updated Сегодня, 06:15
В Омском районе, на 812-м км дороги М51 «Челябинск — Новосибирск», собираются реконструировать уже имеющуюся АЗС. Городу55 стало известно, что проект реконструкции получил положительное заключение экспертизы от «Экспертно-проектного центра».
Многотопливная АЗС принадлежит компании «Управление АЗС», которая специализируется на розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах. Владельцами ООО являются бизнесмен Илья Фридман и международная компания общество с ограниченной ответственностью «Аданимов трейдинг лимитед». В прошлом году выручка «Управления АЗС» достигла 10,7 млрд рублей (+14%), чистая прибыль выросла до 691,4 млн (+1009%).
Разработкой проекта реконструкции занимались сразу несколько исполнителей — Александр Лавров, «Омский институт проектирования промышленных предприятий „Омскпромпроект“» (учредитель — Наталья Фридман) и компания «Стройизыскания» (владелец — Николай Гаас).
Напомним, что в 2023 году также стало известно о планах Ильи Фридмана построить новую заправку в Советском округе по Красноярскому тракту и реконструировать АЗС в Калачинском районе: