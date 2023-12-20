Прокуратура проследит за расследованием убийства новорожденной девочки в Омске

Прокуратура Советского округа взяла на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве новорожденного, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Известно, что вечером 18 декабря тело новорожденной девочки в мусорном контейнере обнаружил местный житель. Произошло это на улице Малиновского.