Прокуратура проследит за расследованием убийства новорожденной девочки в Омске

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Прокуратура Советского округа взяла на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве новорожденного, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Известно, что вечером 18 декабря тело новорожденной девочки в мусорном контейнере обнаружил местный житель. Произошло это на улице Малиновского.
Ребенок был завернут в пакет. Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе младенец родилась живой и доношенной. Эксперты установят точную причину смерти после проведения гистологической экспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее Городу55 стали известны детали жуткого инцидента. По информации источника в экстренных службах, смерть девочки наступила от общего переохлаждения организма. погибшему ребенку было всего несколько часов от роду.