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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

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Прокуратура проследит за расследованием убийства новорожденной девочки в Омске

20 декабря 2023, 14:03
Фото: 1MI
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Прокуратура поставила на контроль ход дела об убийстве младенца в Омске

Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

Прокуратура Советского округа взяла на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве новорожденного, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Известно, что вечером 18 декабря тело новорожденной девочки в мусорном контейнере обнаружил местный житель. Произошло это на улице Малиновского.

Ребенок был завернут в пакет. Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе младенец родилась живой и доношенной. Эксперты установят точную причину смерти после проведения гистологической экспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Городу55 стали известны детали жуткого инцидента. По информации источника в экстренных службах, смерть девочки наступила от общего переохлаждения организма. погибшему ребенку было всего несколько часов от роду.

Могла быть жива. Раскрыты жуткие детали о новорожденной в мусорном контейнере в Омске
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#Омск#Омская область#Прокуратура#Убийство#Дети#Убийство по неосторожности#Смерть человека#Младенческая смертность#Смерть#Новости#Смерть ребенка#Младенец#Анастасия Баянова
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