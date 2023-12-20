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следствие ждет результатов экспертизы

Могла быть жива. Раскрыты жуткие детали о новорожденной в мусорном контейнере в Омске

20 декабря 2023, 10:15
Фото: 1MI
следствие ждет результатов экспертизы

Появилась страшная версия о смерти девочки прямо в мусорном контейнере в Омске

По одной из предварительных версий, ребенок мог скончаться от общего переохлаждения организма.

Городу55 стали известны подробности расследования уголовного дела об убийстве новорожденной девочки, которую нашли в мусорном контейнере на улице Малиновского. По одной из версий, малышку могли бросить туда еще живой.

«По одной из предварительных версий, смерть девочки наступила от общего переохлаждения организма, то есть ребенок попросту замерз», — рассказал источник Города55 в экстренных службах.

По словам нашего собеседника, погибшей малышке было всего несколько часов от роду, а развитие плода не превышает 7-8 месяцев, что может говорить о том, что ребенок родился недоношенным.

Известно, что девочку нашел житель одного из соседних домов, который выносил мусор. Именно он и заметил в пакетах из супермаркета «Пятерочка» тело ребенка.

Сейчас по факту этого шокирующего инцидента возбуждено уголовное дело, в омском СК назначили гистологическое исследование, которое и должно ответить на вопрос о причинах гибели ребенка.

Причину смерти омской девочки из мусорного контейнера установят только через месяц
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