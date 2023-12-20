Могла быть жива. Раскрыты жуткие детали о новорожденной в мусорном контейнере в Омске

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Городу55 стали известны подробности расследования уголовного дела об убийстве новорожденной девочки, которую нашли в мусорном контейнере на улице Малиновского. По одной из версий, малышку могли бросить туда еще живой.
«По одной из предварительных версий, смерть девочки наступила от общего переохлаждения организма, то есть ребенок попросту замерз», — рассказал источник Города55 в экстренных службах.
По словам нашего собеседника, погибшей малышке было всего несколько часов от роду, а развитие плода не превышает 7-8 месяцев, что может говорить о том, что ребенок родился недоношенным.
Известно, что девочку нашел житель одного из соседних домов, который выносил мусор. Именно он и заметил в пакетах из супермаркета «Пятерочка» тело ребенка.
Сейчас по факту этого шокирующего инцидента возбуждено уголовное дело, в омском СК назначили гистологическое исследование, которое и должно ответить на вопрос о причинах гибели ребенка.