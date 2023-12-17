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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

«Горячий» подвал, потепление и помощь четвероногим. Воскресенье в Омске

«Горячий» подвал, потепление и помощь четвероногим. Воскресенье в Омске

17 декабря 2023, 13:52
Фото: 1MI
Самые «теплые» новости воскресенья. События уходящего дня — в обзоре Города55.

Новость №1. Кипяток в подвале дома

Жительница дома №25 на улице Карбышева всерьез переживает о безопасности фундамента. Дело в том, что уже второй год подряд бетон подтачивает кипяток, уже две недели льющийся в подвал. Снова. В прошлом году горячая вода стояла под домом два месяца, да и к тому же — стала причиной ожогов проходящей мимо школьницы: девочка провалилась в яму, размытую кипятком из дома. Проблемами с трубами уже заинтересовалась Прокуратура, а значит появился у местных жителей и шанс на сухой и приятный воздух в доме — без ноток сырости и затхлости.

«Видимо все ждут, когда подъезд рухнет». Омичка пожаловалась на кипяток в подвале
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Омские прокуроры занялись «проблемным» домом, где две недели топит подвал
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Новость №2. Внезапное потепление

Весна решила вернуться в Омск — это просматривается в прогнозах синоптиков. К выходным температура прогреется до нулевых значений, что очень нетипично для зимы в Сибири. Кроме того, омичей ждут снегопады и несколько дней порывистого ветра. Так что если погода мешала прогулкам — самое время наверстать упущенное.

Выше нуля. Мощное потепление уже совсем рядом с Омском
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Новость №3. ХК «Авангард» посетил Омский приют

А вместе с тем — передал полтонны кормов, собранных болельщиками 5 декабря на «хвостатом матче». Тепло заботы о четвероногих высоко оценили и в приюте города — там очень ждали «ястребов»:

«Ребята пообщались с коллективом, погуляли с собаками и у нас просто нет слов, что б выразить наше восхищение и благодарность» - рассказали в приюте.

До этого хоккейный клуб анонсировал и свою линейку одежды для собак со звучным названием AvanGav.

500 килограммов корма. Омские «ястребы» посетили муниципальный приют
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#ХК Авангард#Омск#Прокуратура#Потепление#Приют#Синоптики#Илья Скобин
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