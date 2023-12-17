«Горячий» подвал, потепление и помощь четвероногим. Воскресенье в Омске

Жительница дома №25 на улице Карбышева всерьез переживает о безопасности фундамента. Дело в том, что уже второй год подряд бетон подтачивает кипяток, уже две недели льющийся в подвал. Снова. В прошлом году горячая вода стояла под домом два месяца, да и к тому же — стала причиной ожогов проходящей мимо школьницы: девочка провалилась в яму, размытую кипятком из дома. Проблемами с трубами уже заинтересовалась Прокуратура, а значит появился у местных жителей и шанс на сухой и приятный воздух в доме — без ноток сырости и затхлости.