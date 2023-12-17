«Видимо все ждут, когда подъезд рухнет». Омичка пожаловалась на кипяток в подвале

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Сообщение с жалобой на бездействие коммунальных служб появилось опубликовали в Telegram-канале «Инцидент Омск». Жители дома вынуждены терпеть последствия проблемы случившейся даже не в их подвале. Как рассказала девушка, причина кроется в прорыве теплотрассы улицей выше — оттуда кипяток стекает в подвал дома.
«Подвал до сих пор заливает кипятком. Один прорыв ремонтники теплосети устранили. Но где-то выше есть еще прорывы трубы. По отводной шахте, где проложены трубы, кипяток льется, а так как наш дом находится ниже по уровню — по этой шахте кипяток льет в подвал. Вот и получается, что в нашем доме нет прорыва, но он пострадал» — говорится в сообщении.
Жители вынуждены терпеть внутри квартир сырость, затхлый запах и испарения; в подъезде — отваливающуюся штукатурку и конденсат, а снаружи — огромный слой инея. Обращения в инстанции, где могут помочь, по словам девушки, результата не принесли:
«На прошлой неделе звонили в аварийную службу, в УК „Содружество“, в теплосети и т. д. Там сказали, что до окончания морозов ремонта не будет» — упоминается ответ УК.
Примечательно, что дом и до этого сталкивался с большим количеством подтоплений. В прошлом году, в ноябре, прорыв был уже рядом с домом — жители два месяца ожидали нормализации ситуации. Летом проблемные коммуникации заменили. Но в долгосрочной перспективе постоянные разливы кипятка несут огромную угрозу дому — чем и встревожена местная жительница:
«Мы же не можем на себе испытывать гнилые трубы всего Привокзального поселка? Фундамент вторую зиму подмывает кипятком, в прошлом году больше месяца так же заливало. Видимо, все ждут, когда первый подъезд рухнет. Какая-то безнадёга» — поделилась тревогой девушка.
Напомним, что в прошлом году из-за разлива кипятка пострадал ребенок: 22 ноября в яму с горячей водой, провалилась 12-летняя школьница — прорыв трубы спровоцировал обрушение асфальта.