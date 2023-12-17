«Видимо все ждут, когда подъезд рухнет». Омичка пожаловалась на кипяток в подвале

Примечательно, что дом и до этого сталкивался с большим количеством подтоплений. В прошлом году, в ноябре, прорыв был уже рядом с домом — жители два месяца ожидали нормализации ситуации. Летом проблемные коммуникации заменили. Но в долгосрочной перспективе постоянные разливы кипятка несут огромную угрозу дому — чем и встревожена местная жительница: