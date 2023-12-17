Выше нуля. Мощное потепление уже совсем рядом с Омском

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
По данным сервиса Ventusky, с понедельника зима станет еще мягче: всю неделю температура будет постепенно повышаться. Холоднее всего будет в понедельник — с утра сохранятся привычные -19, к вечеру потеплеет до -14. Однако порывистый ветер может сильно сказаться на ощущениях горожан — синоптики ожидают порывы до 11 м/c.
Во вторник прогнозируется снегопад и умеренные температуры — во второй половине дня столбик термометра поднимется до -5 градусов. Не сильно будет отличаться температурный фон и в среду, но уже в четверг температура достигнет нуля градусов и продержится всю пятницу (но с порывами ветра) и субботу. В воскресенье — вновь небольшое похолодание до -5 градусов.
Возвращение тепла в город пока что только прогноз, который может измениться, но погода вполне обещает быть подходящей для прогулок и активного отдыха — тем более когда есть куда сходить: