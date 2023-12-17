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Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Внезапное потепление до +2 накроет Омск

Выше нуля. Мощное потепление уже совсем рядом с Омском

17 декабря 2023, 05:46
Фото: 1MI

Внезапное потепление до +2 накроет Омск

Порывистые ветры, снегопады и непривычный подъем температуры — вот что по прогнозам готовит погода омичам.

По данным сервиса Ventusky, с понедельника зима станет еще мягче: всю неделю температура будет постепенно повышаться. Холоднее всего будет в понедельник — с утра сохранятся привычные -19, к вечеру потеплеет до -14. Однако порывистый ветер может сильно сказаться на ощущениях горожан — синоптики ожидают порывы до 11 м/c.

Во вторник прогнозируется снегопад и умеренные температуры — во второй половине дня столбик термометра поднимется до -5 градусов. Не сильно будет отличаться температурный фон и в среду, но уже в четверг температура достигнет нуля градусов и продержится всю пятницу (но с порывами ветра) и субботу. В воскресенье — вновь небольшое похолодание до -5 градусов.

Прогнозируемые осадкиПрогнозируемые осадки
Пик подъема температуры в пятницуПик подъема температуры в пятницу
Температура на неделюТемпература на неделю
Прогнозируемые осадки
Фото: Ventusky

Возвращение тепла в город пока что только прогноз, который может измениться, но погода вполне обещает быть подходящей для прогулок и активного отдыха — тем более когда есть куда сходить:

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#Погода#Снегопад#Омск#Потепление#Новости#Температура#Ветер#Илья Скобин
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