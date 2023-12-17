Выше нуля. Мощное потепление уже совсем рядом с Омском

Во вторник прогнозируется снегопад и умеренные температуры — во второй половине дня столбик термометра поднимется до -5 градусов. Не сильно будет отличаться температурный фон и в среду, но уже в четверг температура достигнет нуля градусов и продержится всю пятницу (но с порывами ветра) и субботу. В воскресенье — вновь небольшое похолодание до -5 градусов.