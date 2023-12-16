Запрещен ввоз и вывоз животных. В Омской области ввели карантин по лейкозу коров

Справка. Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, из-за которой образуются опухоли в кроветворных органах и тканях. Инфекция может носить скрытый инкубационный период до 7-ми лет. При этом корова может заразить других особей. Сложность выявления заболевания заключается в том, что оно может протекать совершенно бессимптомно.