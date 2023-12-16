Запрещен ввоз и вывоз животных. В Омской области ввели карантин по лейкозу коров

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В Тарском районе Омской области 14 декабря ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Соответствующий приказ подписал начальник Главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко. Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменят.
Очаг заражения нашли в фермерском хозяйстве в селе Мартюшево.
На территории неблагополучных пунктов запрещен ввоз и вывоз животных, посещение фермерских хозяйств посторонними лицами, совместный выгул и доение больных и здоровых коров, проведение сельскохозяйственных ярмарок.
Справка. Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, из-за которой образуются опухоли в кроветворных органах и тканях. Инфекция может носить скрытый инкубационный период до 7-ми лет. При этом корова может заразить других особей. Сложность выявления заболевания заключается в том, что оно может протекать совершенно бессимптомно.
В конце ноября в Черлакском районе также ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота.