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Опасная инфекция. В Омской области ввели карантин из-за лейкоза коров

25 ноября 2023, 10:49
Фото: 1MI
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В Черлакском районе Омской области ввели карантин из-за лейкоза коров

Очаги заражения нашли в двух населенных пунктах. Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменят.

В Черлакском районе Омской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота. Приказ об этом накануне, 24 ноября, подписал начальник Главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко. Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменят.

Очаги лейкоза нашли в селе Елизаветинка и деревне Первый Шаг.

На территории неблагополучных пунктов запрещен ввоз и вывоз животных, посещение фермерских хозяйств посторонними лицами, совместный выгул и доение больных и здоровых коров, проведение сельскохозяйственных ярмарок.

Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, из-за которых у животных образуются опухоли в органах и тканях.

Ранее Город55 сообщал, что в Марьяновском районе Омской области ввели карантин из-за сальмонеллеза животных. Очаг заражения нашли на ферме «Овцевод» рядом с деревней Усовка.

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#Общество#Омская область#Животные#Карантин#Лейкоз#Крупный рогатый скот#Черлакский район#Евгений Игишев
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