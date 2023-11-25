Опасная инфекция. В Омской области ввели карантин из-за лейкоза коров

В Черлакском районе Омской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота. Приказ об этом накануне, 24 ноября, подписал начальник Главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко. Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменят.