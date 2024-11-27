gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Крупный рогатый скот

Выбрать дату
2024
Nissan забит баранами: двое омичей устроили ночную кражу скота
27 ноября, 06:45
Сразу в 10 омских селах у коров нашли опасное заболевание и ввели карантин
27 июня, 10:57
Введен карантин. В Омской области на «Сибирской земле» у коров обнаружили лейкоз
5 апреля, 05:06
Тонна костей. В Омской области обнаружили свалку черепов
В поселке Красный Яр Любинского района сотрудники Россельхознадзора выявили незаконную свалку с биологическими отходами.
2 февраля, 07:49
2023
Двухлетние ограничения. В Омской области отменили карантин из-за смертельной болезни
28 декабря 2023, 04:26
Запрещен ввоз и вывоз животных. В Омской области ввели карантин по лейкозу коров
16 декабря 2023, 03:51
Опасная инфекция. В Омской области ввели карантин из-за лейкоза коров
25 ноября 2023, 10:49
Ограничения действовали 1,5 года. В Омской области отменили карантин по лейкозу коров
15 ноября 2023, 02:40
Лихорадка и аборты. В Омской области ввели карантин из-за сальмонеллеза животных
11 октября 2023, 02:33
Врачи обойдут каждый дом. В Омской области вводится новая обязательная вакцинация
Врачи обойдут каждый дом в одном из районов Омской области со шприцами «наперевес». Обязательная вакцинация будет проводиться бесплатно.
9 января 2023, 09:49
2022
В Омской области обнаружили новый очаг опасной болезни
Карантин продлится до 1 ноября 2023 года.
18 ноября 2022, 09:26
Отдал стадо быков за расписку. Жителя Омской области обманул покупатель
Честного, подписанного слова не хватило. В Омской области фермер «выбивал» деньги с покупателя через суд. Приставам пришлось физически вмешаться.
8 ноября 2022, 10:53
В Омской области из-за опасной болезни ввели карантин до следующей осени
Карантин продлится до 1 сентября 2023 года.
5 ноября 2022, 13:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика