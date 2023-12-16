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Бастрыкин про отопление, омичи о салютах и спасение пациенток. Омск сегодня

Бастрыкин про отопление, омичи о салютах и спасение пациенток. Омск сегодня

16 декабря 2023, 13:16
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Главный следователь России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с отоплением в Омске

С холодными батареями, помимо Омска, столкнулись жители в Тверской и Иркутской областях, Красноярском крае, Хакасии. В нашем городе проблемы возникли на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3. На предприятиях вышло из строя оборудование, из-за чего жители Центрального округа, а затем Нефтяников и Левобережья остались с холодными батареями. Произошло это в самый неподходящий момент, когда в регион пришли аномальные морозы.

Главный следователь России затребовал доклад о ситуации с отоплением в Омске
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Новость № 2. Омичи высказали мнение о салютах на Новый год

Ранее губернатор заявил, что деньги, выделенные на праздничные фейерверки, лучше потратить на решение острых социальных вопросов. Мнение омичей по этому вопросу разделилось. Одни считают, что праздник все же должен быть с салютом, другие говорят, что средствам можно найти применение получше.

«Конечно нужны!» или «Лучше нуждающимся». Что омичи думают о новогодних салютах
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Новость № 3. Омские врачи за один день спасли двух пациенток с инсультом в тяжелом состоянии

Одной из омичек, 40-летней женщине, стало плохо еще на работе, а вечером дома жутко разболелась голова. Когда пациентку доставили в больницу, она уже не могла разговаривать. Врачи обнаружили у женщины тромб в дистальном отделе средней мозговой артерии.

Через несколько часов в больницу поступила вторая пациентка — 81-летняя женщина. Она находилась в коме. Омичке удалили тромб из сонной артерии. На следующий день пациентка уже могла самостоятельно ходить.

Доставили в коме. Врачи за один день спасли двух омичек с инсультом
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#Омск#Новый год#Отопление#Врачи#Итоги дня#Бастрыкин#Морозы#Инсульт#Евгений Игишев#Головная боль
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