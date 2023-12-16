Бастрыкин про отопление, омичи о салютах и спасение пациенток. Омск сегодня

С холодными батареями, помимо Омска, столкнулись жители в Тверской и Иркутской областях, Красноярском крае, Хакасии. В нашем городе проблемы возникли на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3. На предприятиях вышло из строя оборудование, из-за чего жители Центрального округа, а затем Нефтяников и Левобережья остались с холодными батареями. Произошло это в самый неподходящий момент, когда в регион пришли аномальные морозы.