«Конечно нужны!» или «Лучше нуждающимся». Что омичи думают о новогодних салютах

Напомним, что вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что деньги, выделенные на праздничные салюты, лучше направить на решение острых социальных вопросов. Глава региона отметил, что «Сейчас не время! Нужно сначала победить!». Впрочем, к 31 декабря в Омске и так не проводили фейерверки за счет бюджета.