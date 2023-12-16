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«Конечно нужны!» или «Лучше нуждающимся». Что омичи думают о новогодних салютах

16 декабря 2023, 03:23
Фото: Midjourney
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Омичи высказали мнение о салютах на Новый год

Ранее губернатор заявил, что деньги, выделенные на праздничные фейерверки, лучше потратить на решение острых социальных вопросов.

Жители Омска высказали свое мнение о салютах на новогодние праздники после того, как местные чиновники решили отказаться от идеи запуска фейерверков в этом году. Мнения читателей Города55 разделились. Публикуем некоторые из них:

«Считаю, что и обычным людям не мешало бы поскромнее к фейерверкам относиться. Все понимаю, хочется праздника, у кого-то денег много, но сейчас сложное время для страны. У кого-то может не так весело сейчас в жизни. А лишние деньги если есть, то лучше на помощь другим пожертвовать, чем пачками в воздух выстреливать», — рассказала Светлана Жарова.
«Салюты нужны», — коротко отреагировала омичка Александра Касьяненко.
«Слава богу, что отказались от салютов! Все силы и средства для наших ребят на СВО!» — поделился мнением Юрий Качесов.
«Конечно нужны, это праздник души, новогоднее настроение должно быть», — сообщил Иван Князев.
«Лучше нуждающимся» — считает Александр Обласов.

Напомним, что вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что деньги, выделенные на праздничные салюты, лучше направить на решение острых социальных вопросов. Глава региона отметил, что «Сейчас не время! Нужно сначала победить!». Впрочем, к 31 декабря в Омске и так не проводили фейерверки за счет бюджета.

«Сейчас не время!». В Омской области отказались запускать салют в Новый год
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#Общество#Омск#Фейерверк#Деньги#Салют#Праздник#Евгений Игишев
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