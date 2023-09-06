«Омсктехуглерод» перешел под управление нового офшора

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В обществе с ограниченной ответственностью «Омсктехуглерод» произошли определенные изменения. Как стало известно Городу55, с 20 июня учредителем ООО является частная компания «Омск Карбон Групп Лимитед» из Объединённых Арабских Эмиратов, прописанная в городе Пафос на Кипре. До этого «Омсктехуглеродом» управляла «частная компания с ответственностью, ограниченной акциями», носящая то же название — «Омск Карбон Групп Лимитед». Она прописана в кипрском Лимасоле и с 4 сентября имеет статус «недействующая».
Эта же компания, из ОАЭ, с 20 июня управляет ООО «Омск-Имущество» и «Волгоград-Имущество». Все три «дочки» «Омск Карбон Групп Лимитед» прописаны в одном офисе в Москве, на Ленинградском проспекте, и связаны с бизнес-империей Валерия Каплуната, владеющего заводами по производству технического углерода в Омске и Волгограде.
Напомним: «Омсктехуглерод» традиционно управляется через офшоры и имеет московскую прописку. Не так давно Город55 писал о планах перерегистрации предприятия по месту производства: Каплунат рассказал, что «намерен двигаться в данном направлении».