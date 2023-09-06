«Омсктехуглерод» перешел под управление нового офшора

В обществе с ограниченной ответственностью «Омсктехуглерод» произошли определенные изменения. Как стало известно Городу55, с 20 июня учредителем ООО является частная компания «Омск Карбон Групп Лимитед» из Объединённых Арабских Эмиратов, прописанная в городе Пафос на Кипре. До этого «Омсктехуглеродом» управляла «частная компания с ответственностью, ограниченной акциями», носящая то же название — «Омск Карбон Групп Лимитед». Она прописана в кипрском Лимасоле и с 4 сентября имеет статус «недействующая».