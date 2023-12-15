Хоценко принял участие в конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Губернатор отметил, что видит задачу в том, чтобы поддерживать муниципальное самоуправление. Так, с 2024 года для Омска увеличен норматив по «упрощенке» с 25% до 35%, что увеличит бюджет города на 750 млн рублей. Также местным бюджетам передаются поступления от штрафов, которые налагают мировые судьи и комиссии по делам несовершеннолетних.