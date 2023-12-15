Хоценко принял участие в конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

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В омском Горсовете открылась конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. В работе форума участвуют представители Абакана, Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Железногорска, Кемерово, Красноярска. Гостей поприветствовал глава региона Виталий Хоценко. На встрече обсудили актуальные вопросы своей деятельности и взаимодействия разных ветвей власти.
«Сегодня невозможно переоценить роль местного самоуправления. Это основа, база, фундамент на котором держится власть. B эффективности вашей работы, по вашей отзывчивости люди зачастую делают выводы о власти в целом в регионе и в стране. Хотелось бы, чтобы вы были максимально открыты, работали в режиме постоянного диалога с населением, сокращали дистанцию. Тогда будет расти доверие не только к вам, но и к нам — исполнительной власти и, конечно, к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, у которого и так поддержка в регионах за 90%», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Губернатор отметил, что видит задачу в том, чтобы поддерживать муниципальное самоуправление. Так, с 2024 года для Омска увеличен норматив по «упрощенке» с 25% до 35%, что увеличит бюджет города на 750 млн рублей. Также местным бюджетам передаются поступления от штрафов, которые налагают мировые судьи и комиссии по делам несовершеннолетних.
«Значимость и престижность вашей работы неоднократно подчеркивал наш президент. По сути, сейчас федеральный центр проводит перезагрузку системы местного самоуправления. В январе в стране пройдет форум глав муниципальных образований. Анонсирована премия „Признание“. Делается многое другое. И мы тоже готовы делиться опытом и практиками», — сказал Виталий Хоценко.
Мэр Омска Сергей Шелест отметил, что перед муниципалитетами стоит очень много задач, что накладывает ответственность.
«Мы с вами находимся, действительно, на „передовой“. От того, как мы работаем с нашими жителями, зависит отношение к власти в целом. Наша задача — делать максимум возможного, чтобы людям жилось комфортнее, в этом направлении мы и будем двигаться дальше», — сказал Сергей Шелест.
Омск выбрали местом проведения конференции не случайно.
«Омск — один из ключевых и опорных городов нашей Ассоциации, поскольку именно Омск явился одним из её инициаторов и учредителей в числе крупных городов Сибири и Дальнего Востока, которые стояли у истоков зарождения межмуниципального движения сибиряков и дальневосточников», — рассказал гендиректор Ассоциации сибирских и дальневосточных городов Михаил Зайцев.