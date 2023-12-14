«Отлично воюют!»: Путин ответил, будет ли вторая волна мобилизации в России

Как сообщил Путин, в Минобороны РФ нацелены на привлечение добровольцев. По данным на 13 декабря, было набрано 486 тыс человек. Поток добровольцев не сокращается, отметил глава государства. Ежедневно контракты на военную службу подписывают около 1,5 тыс человек.