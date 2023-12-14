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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Президент Путин ответил, будет ли вторая волна мобилизации в России

«Отлично воюют!»: Путин ответил, будет ли вторая волна мобилизации в России

14 декабря 2023, 09:44
Фото: прямой эфир «Итоги года с Владимиром Путиным»

Президент Путин ответил, будет ли вторая волна мобилизации в России

В Минобороны РФ на данный момент нацелены на набор добровольцев по контракту.

В рамках сегодняшнего прямого эфира президент РФ Владимир Путин рассказал, будет ли новая волна мобилизации. Ответ на вопрос журналистов глава государства начал с восхищения тому, как проходит специальная военная операция.

По мнению Путина, участники СВО «отлично воюют». В качестве подтверждения этому он привел количество Героев России. На данный момент зарегистрировано 14 военнослужащих с этим статутом.

Президент рассказал, что этой осенью в рамках частичной мобилизации призвали 300 тыс человек. При этом около 41 тыс мобилизованных уволили, так как они достигли предельного возраста службы.

Как сообщил Путин, в Минобороны РФ нацелены на привлечение добровольцев. По данным на 13 декабря, было набрано 486 тыс человек. Поток добровольцев не сокращается, отметил глава государства. Ежедневно контракты на военную службу подписывают около 1,5 тыс человек.

«На сегодняшний день необходимости в мобилизации нет», — резюмировал Путин.

Все новости с прямой линии с Владимиром Путиным — в нашей трансляции.

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#Политика#Омская область#Владимир Путин#Россия#Контракт#Новости#Мобилизация#Частичная мобилизация#Военнослужащий#Сво#Военнослужащие#Алина Ясинская#Служба по контракту#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря
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