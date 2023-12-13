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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 05:48

иллюстрация

Отопление есть, но. В Омске детей перевели на дистант из-за прорыва трубы в лицее

13 декабря 2023, 05:46
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске школьников перевели на дистант из-за прорыва трубы в лицее

Пока неизвестно, сколько дети будут учиться дома, родителей оповестят об изменениях через чаты.

На территории лицея № 92, расположенном за кинотеатром «Галактика», произошла коммунальная авария. Прорыв трубы случился вчера вечером, 12 декабря, примерно в 21:00 на индивидуальном тепловом пункте.

Как рассказали Городу55 в пресс-службе администрации Омска, аварийная бригада «Тепловой компании» смогла устранить последствия к 23:20 часам. Образовательное учреждение было подключено к теплоснабжению, но школьники пока не будут посещать занятия очно.

С сегодняшнего дня, 13 декабря, всех учеников перевели на дистанционный формат работы. Пока неизвестно, сколько они проучатся дома. Педагоги оповестят родителей о возобновлении уроков в привычном режиме в общих чатах.

Отметим, что аномально низкие температуры продержатся в Омской области еще до 15 декабря. Тем временем на ТЭЦ-3 починили сломавшийся котел, с помощью которого жители Советского и Кировского округов получали отопление.

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