Отопление есть, но. В Омске детей перевели на дистант из-за прорыва трубы в лицее

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
На территории лицея № 92, расположенном за кинотеатром «Галактика», произошла коммунальная авария. Прорыв трубы случился вчера вечером, 12 декабря, примерно в 21:00 на индивидуальном тепловом пункте.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе администрации Омска, аварийная бригада «Тепловой компании» смогла устранить последствия к 23:20 часам. Образовательное учреждение было подключено к теплоснабжению, но школьники пока не будут посещать занятия очно.
С сегодняшнего дня, 13 декабря, всех учеников перевели на дистанционный формат работы. Пока неизвестно, сколько они проучатся дома. Педагоги оповестят родителей о возобновлении уроков в привычном режиме в общих чатах.
Отметим, что аномально низкие температуры продержатся в Омской области еще до 15 декабря. Тем временем на ТЭЦ-3 починили сломавшийся котел, с помощью которого жители Советского и Кировского округов получали отопление.