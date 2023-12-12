До -40 градусов. Аномальный холод задержится в Омской области еще на несколько дней

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Синоптики предупреждают, что аномально холодная погода продержится в регионе до 15 декабря. Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, в среду, 13 декабря, на территории области местами сохранятся опасные явления: сильный мороз и минимальная температурой воздуха -40° и ниже. Кроме того, в следующие несколько дней среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10° и более.
В таких условиях сотрудники МЧС призывают омичей быть предельно осторожными, так как одни из частых причин пожаров в морозы — самодельные нагревательные приборы, перегруженная электропроводка и перекал печей. Также не следует оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы.
«Чтобы избежать переохлаждения или обморожения сократите время пребывания на улице, надевайте теплую одежду и обувь. Особое внимание — детям, не поручайте им следить за отопительными приборами и не отпускайте их одних на улицу. Водителям рекомендуем отказаться от дальних поездок в эти дни. Телефон пожарно-спасательной службы 101», — напомнили в пресс-службе МЧС России.
Несмотря на мороз, сегодня в парке 30-летия ВЛКСМ заработал каток «Октябрьский». Ледовая площадка залита на Комсомольской аллее. Ледовая площадка открылась в 10 утра и будет работать до 23 часов. Гости смогут взять коньки в аренду при необходимости за 350 рублей.