Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Сильные морозы продержатся в Омской области еще несколько дней

До -40 градусов. Аномальный холод задержится в Омской области еще на несколько дней

12 декабря 2023, 09:57
Фото: 1MI

Сильные морозы продержатся в Омской области еще несколько дней

О правилах безопасности в такую погоду напомнили в МЧС России по Омской области.

Синоптики предупреждают, что аномально холодная погода продержится в регионе до 15 декабря. Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, в среду, 13 декабря, на территории области местами сохранятся опасные явления: сильный мороз и минимальная температурой воздуха -40° и ниже. Кроме того, в следующие несколько дней среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10° и более.

В таких условиях сотрудники МЧС призывают омичей быть предельно осторожными, так как одни из частых причин пожаров в морозы — самодельные нагревательные приборы, перегруженная электропроводка и перекал печей. Также не следует оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы.

«Чтобы избежать переохлаждения или обморожения сократите время пребывания на улице, надевайте теплую одежду и обувь. Особое внимание — детям, не поручайте им следить за отопительными приборами и не отпускайте их одних на улицу. Водителям рекомендуем отказаться от дальних поездок в эти дни. Телефон пожарно-спасательной службы 101», — напомнили в пресс-службе МЧС России.

Несмотря на мороз, сегодня в парке 30-летия ВЛКСМ заработал каток «Октябрьский». Ледовая площадка залита на Комсомольской аллее. Ледовая площадка открылась в 10 утра и будет работать до 23 часов. Гости смогут взять коньки в аренду при необходимости за 350 рублей.

Врываемся в зиму. В Омске 12 декабря заработает открытый каток в парке 30-летия ВЛКСМ
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Похолодание#Зима#Зимний период#Новости#Холод#Аномальный холод#Холод в домах#Холода#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Ледяной ад дошел до Нефтяников. На омской ТЭЦ-3 в 30-градусный мороз сломался котел
Сегодня, 04:32
Первая степень опасности. В Омске объявили режим «черного неба»
Сегодня, 02:23
Ждать следующей зимы. В Омске ищут компанию для ремонта трех ТЭЦ
Сегодня, 05:28
Омская прокуратура выехала на ТЭЦ-3, где вчера сломался котел
Сегодня, 06:28
«Страшное время позади»: что думают омские политики о сериале «Слово пацана»
Сегодня, 04:00
В Омской области с начала аномальных холодов обморожения получили три десятка человек
Сегодня, 05:13