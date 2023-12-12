До -40 градусов. Аномальный холод задержится в Омской области еще на несколько дней

Синоптики предупреждают, что аномально холодная погода продержится в регионе до 15 декабря. Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, в среду, 13 декабря, на территории области местами сохранятся опасные явления: сильный мороз и минимальная температурой воздуха -40° и ниже. Кроме того, в следующие несколько дней среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10° и более.